Китайцы впопыхах скупают золото: деньги обесцениваются, а драгметалл всегда будет в цене

Новости Китая. Это чепуха, будто на земле весь род людской чтит один кумир священный. Нет, золотой телец как объект, изваянный в драгметалле, пользуется особым почетом, во-первых, у правительств, во вторых — у китайцев с индийцами.

В сравнении с этими двумя категориями покупателей, остальные к золоту, почитай, совершенно равнодушны: гсосокровищницы и две крупнейшие азиатские нации являются главными приобретателями клейменных слитков аурума. По этой части между тем в КНР случилось совершенное помешательство:

золото здесь принялись хватать, как горячие пирожки

и рассовывать по кубышкам, карманам, защечным мешкам.

Житель Китая:

В прошлом году золото стоило 220 юаней за грамм. Сейчас уже 300 юаней. И, как по мне, оно продолжит дорожать и дальше. Золота на земле больше не будет: сколько есть — столько и останется, а добывают его совсем понемногу. Я так вообще золото покупаю на все свободные деньги, а, может, даже и что-нибудь нужное продам, чтобы слиток-другой прикупить.

Гуань Сифан, аналитик компании «Шенчжень Инвестмент»:

Продажи выросли на 30 процентов в сравнении с прошлым годом. И рост наверняка продолжится: в прошлом году цены были нестабильны, но сейчас возник устойчивый тренд и не похоже, чтобы он в обозримом будущем переменился.

С начала года золото подорожало на четверть:

пару дней назад на биржах давали невиданные никогда прежде 1300 доларов без малого за унцию. Сейчас цена приспустилась, но готовится ползти вверх, по всему судя. Можно, конечно, отнести эти эволюции котировок на счет обуянных низменными страстями азиатов, но причины, как будто, глубже и масштабнее.

Известно, что на дворе у нас очередной кризис, вызванный страстью «хомо экономикуса» к сбережению: с ним, с этим алчным субъектом, что ни делают, а он избегает любых инвестиций и только запасает да запасает деньги.

Страна за страной вводит отрицательные ставки по банковским вкладам, чтобы за хранение средств клиент еще и доплачивал. На хитрецов, которые хранят сбережение под матрацем, есть другое средство: вот, Центробанк Евросоюза прекратил печать и начинает изымать из оборота 500-евровые купюры.

Рассказы про жуликов, которые жить без этих банкнот не могут, пускай оставят для простаков: объемы не те, этих купюр выпущено 600 миллионов штук — это 300 миллиардов, которых будет многовато даже для мексиканских картелей, если помножить их авуары на доходы российских олигархов.

Золото помаленьку становится последним общедоступным средством накопления, которое государству неподвластно. Слиток может ухватить любой маленький человек, не спрашивая разрешения и никого в известность не ставя. Вдобавок, публика прекрасно знает, что в дни окаянные

деньги становятся дешевле бумаги, банки лопаются чаще воздушных шариков,

а правительства со всеми своими обещаниями делаются подобны туману: сейчас есть, а через минуту растаяли. Последние эти дни не наступили еще, но их приближение ощущается всеми: нервозными правителями, истеричными торгашами, куда-то стремглав носящимися по Европе и Америке людскими толпами. Золотишка явно будет не хватать, уж в этом можно довериться китайцам с их чутьем, отточенным пятью тысячами лет истории.