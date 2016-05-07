Корабль капитана Джеймса Кука обнаружили в водах американского штата Род-Айленд

Новости США. С капитаном Джеймсом Куком после смерти случаются одно за другим несколько комические недоразумения. Для начала, съели его, оказывается, на архипелаге Самоа, а вовсе не на островах Кука, как можно было бы подумать. Сами же острова его именем назвали вообще русские мореплаватели, которые были в тех местах проплывом и направлялись привести к присяге государю-императору Гавайские острова, но не привели в итоге.

Наконец, корабль достопамятного капитана нашел себе место вечного успокоения вообще в другой части света — в водах американского штата Род-Айленд. Трехпалубное судно к тому моменту нарекли в честь лорда Сэндвича: с таким утробно-сухопутным названием оно и пошло на дно. Вместе с ним пошли на дно еще 12 кораблей, затопленные англичанами на рейде, чтобы помешать французам привезти оружие борцам за независимость.

И вот, «Лорд Сэндвич» нашелся на дне, вместе с четырьмя другими барками.

Джо Макнамара, депутат законодательного собрания штата Род-Айленд:

Мы там, под водой, ни к чему да не прикоснемся, пока не решим, как дальше эти артефакты сберегать. Музей надо строить неотложно, ведь речь идет о корабле самого Кука.

На глубине в 15 метров покоятся самые все 13, хотя найдены из них только пять.

Топили их, предварительно сняв пушки, разобрав все мало-мальски ценное, а потому надеяться обрести подводные богатства вряд ли стоит. Хотя мемориал выйдет изрядный, подобно капитану Куку, многогранный: и колонизаторам, и эмансипаторам, и гордому мореплавателю, что закончил век в дикарских желудках.