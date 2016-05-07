Допинг и велосипеды с моторчиком: какой на самом деле современный спорт?

«О, спорт, ты ад!» — с этими бы словами Пьер де Кубертен вымыкал б себе усы и волосы, если бы знал, в каком прискорбном состоянии пребывает нынче атлетизм. Вот даже велоспорт, удел сильных-смелых-благородных, насквозь прогнил: от больших денег на все перекидывается всепожирающая ржа — на совесть, в первую очередь.

На чемпионате мира 2016 была поймана с поличным некая Фемке ван дер Драйше,

юная медалистка. Она, от гонки к гонке, каталась себе, срывая лавры, на велосипеде с моторчиком. На 6 лет ее от профессиональных трасс отогнали, 20 тысяч франков наградных отняли. Это, пожалуй, единственный успех борцов с так называемым «механическим допингом».

Слухи меж спортсменами ходят давно, дескать, двигатель прячут в раму, а батарейки маскируют под бутылку с водой. Обычно, между появлением нового допинга и его повсеместным применением — расстояние в один миг: если во время не среагируешь, то к финишу будешь приходить последним. Однако судьи до сих с моторчиком никого, кроме глуповатой юниорки не поймали, хотя очень стараются.

Марк Барфилд, менеджер Международного союза велосипедистов:

Для «Тур де Франс» точной цифры не знаю. Я бы сказал, что-то около 2 с половиной тысяч машин мы проверили. И до конца года с 12 тысячью вполне справимся.

Эксперты уверяют, что проблема в несовершенстве оборудования: прежде его не было, а вот только теперь сочинили и народу представили. Теперь ловить жуликов будут с применением детектора электромагнитного поля. Надеялись на тепловизор, но он часто бесполезен: мотор определит лишь если двигатель поработал порядком и нагрелся. Электромагнитное поле выслеживать надежнее.

Брайан Куксон, президент Международного союза велосипедистов:

Тепловизор, по правде говоря, не самый лучший прибор для такого дела. Мы его используем иногда в качестве вспомогательного. Но, в целом, технологии, которыми мы располагаем, позволяют мне заявить: если вы жулик, мы вас рано или поздно поймаем! Известно, что технологии у мошенников есть. Нам трудно уследить за всеми — десятки тысяч машин, сотни соревнований! Но мы готовы проверять до, во время и после заездов: никто, в конце концов, от нас не уйдет!

По правде говоря, все это зряшное довольно дело: спорт больших достижений избавить от мошенников только отъем больших денег — пусть дальше бегают-прыгают-плавают за медно-никелевые медали и славу. В противном случае хоть детектором лжи с испанским сапожком эту публику пытай — проку никакого не будет. Известно, что скандинавские лыжники — поголовно астматики, а величайший велосипедист всех времен страдал от рака, покуда ставил рекорды, а потом чудесным образом излечился: как при такой малохольности не позволить беднягам глотать любые препараты?

Кубертен бы все спортсоюзы упразднил, а потом собрал бы заново, но уже из одних только энтузиастов. Теперь, впрочем, появления такого подвижника точно не допустят при нынешних жирно-сладких спортивных бюджетах.