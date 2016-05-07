Обама собрался на пенсию: какой сюрприз он готовит к ноябрю?

Новости США. Президент Обама собрался на пенсию. Всю минувшую неделю это было главным предметом шуток в Соединенных Штатах, причем, сам Барак Хуссейн шутил особенно задорно и весело. Но уйти, не вписав свое имя золотыми буквами в исторические хроники, он не хочет:

Обама готовит нам всем сюрприз, о котором известно очень немногое.

Фактически, только то, что его преподнесут к ноябрю.

Внезапный бунт заполыхал на корабле с названием «Земля»: публика, за которой не признавали права голоса, грозит схватить капитана и заставить его пройтись по доске. А, может, беднягу и вовсе пропустят под килем. Поди знай: бунтовщики ярятся, раззадоривают себя и сулят каюк главному делу жизни президента Обамы.

Американский лидер, хотя и съедет из Белого Дома, почитай, только через год, демонстративно готовится к пенсии. Снялся, например, в шутейном видеоклипе: вот, дескать, остался я без работы и вовсю приискиваю себе место.

Тренером просится в баскетбольный клуб, но собеседник просто бросает трубку.

Барак Обама, президент США:

Это «Вашингтон уизардс? Я знаю, вы тренера ищете? Я пару раз играл в баскетбол.

Затем пытается получить водительскую лицензию, чтоб таксистом попробоваться.

Тщетно: в отчаянии и от скуки записывает видеоселфи, которое срывает с него маску, а, может, маску натягивает?

Барак Обама, президент США:

Программа «Обама-кэр» превосходна! Она действительно работает! Регистрируйтесь немедленно.

«Обама-кэр» многих голосов стоила демократам: индивидуалисты-американцы считают, что эта реформа здравоохранения снимает груз забот о лечении с бездельников и переваливает это бремя на плечи успешных людей. В любом случае, «Обама-кэр» гордиться сложно. Этот прожект если и оценят, то, разве, далекие потомки, когда американское здравоохранение воскреснет, как Лазарь, и погрядет.

А вот активность Обамы в проталкивании двух соглашений — Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства и Транстихоокеанского партнерства — стала в последние месяцы какой-то даже остервенелой. Об этих TTIP и TTP ходят мрачные легенды, просто потому, что о них толком никому ничего не известно

Джулиан Ассанж, создатель «Викиликс»:

Реализовать этот план без участия Евросоюза совершенно невозможно. Это система из трех договоров. Внутри треугольника соглашений — Штаты, Евросоюз и еще 12 стран, которые становятся законодателями Нового Мира. Вне треугольника — остальной мир, развивающиеся страны и большая часть человечества: Китай, Россия, Индия и так далее. «Титаник» мировой экономики спасают, заявляя, что океана и айсберг не существуют. Бредовая, надо сказать, идея.

Голландский «Гринпис» добыл где-то двести с лишним страниц американо-европейского соглашения и передал их «Викиликс». Эта версия принципов Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства не полная — тут едва половина документа. Она еще и устаревшая: таким соглашение было на начало апреля. Начальство, о чем-то тайком договаривающееся по углам, утечкой крайне недовольно:

Игнасио Гарсиа Берсеро, глава переговорной комиссии ЕС:

Беспокоят ли нас утечки? Конечно! Участники переговоров перестают доверять друг другу, когда рабочие документы сливаются в прессу. Пока я могу сказать, что предложения Евросоюза и Соединенных Штатов сводятся в единый документ. Соглашение будет отражать позиции обеих сторон.

Недовольство, кстати, понятное: если Еврокомиссия добьется утверждения этого партнерства в рамках ЕС, то оно станет обязательным к исполнению во всех странах Союза. Причем, безо всякого обсуждения в континентальных столицах: европейских обывателей и старосветские правительства, никого не спросив, женят на заатлантическом партнере. И жизнь европейца волшебным образом переменится. Что было нельзя, теперь будет можно: запреты на ГМО, на ядовитую химию, на выращивание или импорт всего, что в голову взбредет, будут отменены.

Стефан Круг, политический представитель «Гринпис»:

Мы полагаем, что TTIP следует остановить незамедлительно! И следует начать реальное общественное обсуждение этого соглашения! Никто толком не знает содержания договора между ЕС и Соединенными Штатами.

Юрген Книрш, эксперт «Гринпис»:

Если позиция американцев не претерпит изменений и сохранится в окончательной версии документа, это будет означать отказ от всех мер по защите европейского потребителя. Вы можете сказать, что американец ест свой стейк, пьет свое молоко, и все с ним в порядке. Что плохого, если и нас этим накормят? Но есть опасения относительно генной инженерии и генно-модифицированных продуктов: кто может сказать, что будет с нашими полями через три года, если ослабить контроль? Еврокомиссии следует честно сказать: «Мы совершили ошибку, мы нарушили демократические процедуры, извините нас! Дальше будем думать вместе».

Ладно бы Гринпис, который никогда не возмущается бескорыстно и всегда поет в унисон со спонсором. Но восстали немцы: в «Зюддойче цайтунг» появились апокалипсические материалы про партнерство, после чего бундесбюргер удавит избирательным бюллетенем любое правительство, принявшее TTIP. Нечасто восстающий против атлантической солидарности французский президент не желает партнерства с американцами в нынешнем виде:

Олланд считает, что соглашение уничтожит всё, на чем базируются производство и традиции.

Китайцы, которых и без того собирались оставить за бортом, зовут в свой торговый пакт, а в нем страны, за которыми половина населения и треть планетарного ВВП. Скажем, новозеландцы, которые со Штатами обручились посредством TPP, уже всерьез подумывают отдаться Пекину:

Хонг Ли, пресс-секретарь МИД Китая:

Правила международной торговли должны писать все страны сообща, а не кто-нибудь один! Мы готовы сотрудничать с участниками Транс-Тихоокеанского партнерства. У нас есть соглашение от Региональном всестороннем экономическом партнерстве, RCEP —давайте сообща создавать зону свободной торговли на берегах Тихого океана.

По всем приметам,

Обама останется в памяти людской единственно как обладатель замечательной самоиронии.

Перекроить планету, перелопатить вековечные правила международной торговли, пока не получается. Два партнерства устроены были на ордынский манер: Штатам очень хотелось свалить конкурентов в кучу малу, взгромоздить поверх помост и усесться единолично пировать.

Казалось, дело на мази: все главные правительства на коротком поводке у корпораций и никак с этого поводка, казалось, не сорваться. Но все-таки сорвались: не окончательно, ошейник покуда крепок, но шанс есть. Довольно призрачный, поскольку корпорации даже Советский Союз изгрызли-переварили-усвоили, а уж он куда как крепок был. Но тут не о 6-й части суши, но о судьбе человечества речь идет. Глядишь, правительства и президенты вспомнят все-таки, что их формальный работодатель — граждане.