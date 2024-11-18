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Я думала, боже, пожалуйста, можно я откажусь? Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» поделилась эмоциями

18 ноября 2024 14:09
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Девушки могут все! Реалити-шоу телеканала РТР-Беларусь «Есть девчонка одна» продолжает триумфальное шествие. Представительницы самых народных профессий интригуют, завораживают и побеждают. Кто станет самой-самой из великолепной пятерки? Узнаем уже совсем скоро!

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – одна из кандидаток на главный приз, финалистка второго сезона Анастасия Грищенок.

Я думала, боже, пожалуйста, можно я откажусь? Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» поделилась эмоциями-2

Анастасия Грищенок, финалистка второго сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Я первый сезон очень много раз пересматривала, готовилась. Мне нужно было иметь какое-то представление, что может быть. Но когда мы туда приехали – все эти конкурсы – у меня просто мир рухнул. Совсем по-другому все было. Мне показалось, что первый сезон был немножко легче.

Я имела представление, что будет борьба, будут конкурсы, но я не думала, что мы будем оценивать друг друга. Это было сложно морально. Я понимала, что мне и надо выиграть, я могу где-то занизить, сильных конкурентов убрать. Но морально для себя это было сложновато.

Ольга Бурлакова, ведущая:
И что победило? Совесть или желание победить?

Я думала, боже, пожалуйста, можно я откажусь? Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» поделилась эмоциями-4

Анастасия Грищенок:
Желание победить.

Ольга Бурлакова:
Как, кстати, ведущий наш?

Анастасия Грищенок:
Красавчик! Хороший человек, ничего плохого не могу сказать.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Телевидение

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