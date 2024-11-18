Я думала, боже, пожалуйста, можно я откажусь? Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» поделилась эмоциями

Девушки могут все! Реалити-шоу телеканала РТР-Беларусь «Есть девчонка одна» продолжает триумфальное шествие. Представительницы самых народных профессий интригуют, завораживают и побеждают. Кто станет самой-самой из великолепной пятерки? Узнаем уже совсем скоро!

Анастасия Грищенок, финалистка второго сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Я первый сезон очень много раз пересматривала, готовилась. Мне нужно было иметь какое-то представление, что может быть. Но когда мы туда приехали – все эти конкурсы – у меня просто мир рухнул. Совсем по-другому все было. Мне показалось, что первый сезон был немножко легче.

Я имела представление, что будет борьба, будут конкурсы, но я не думала, что мы будем оценивать друг друга. Это было сложно морально. Я понимала, что мне и надо выиграть, я могу где-то занизить, сильных конкурентов убрать. Но морально для себя это было сложновато.

Ольга Бурлакова, ведущая:

И что победило? Совесть или желание победить?