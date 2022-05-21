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Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?

21 мая 2022 15:06
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На 5 °С ниже климатической нормы. Такой выдалась эта неделя в Беларуси. Не обошлось без ночных заморозков и кратковременных дождей, рассказали в программе «Плюс-минус». Причина майского холода – частые северные ветры и поступление холодных воздушных масс с северных широт.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

На территорию страны будет поступать теплая воздушная масса с Западной Европы. Температурный фон повысится, однако по-прежнему все еще на 1-3 °С будет отставать от положенного по календарю.  

В понедельник, 23 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+9 °С, а днем составит +14…+20 °С.  

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-1

В Афинах +29°C, в Москве +13°C. О погоде в Европе на неделю с 23 по 29 мая читайте здесь.

Во вторник, 24 мая, преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит + 2…+9 °С, днем +17…+24 °С. В среду, 25 мая, возможны осадки. Ночью будет +3…+10 °С, днем +15…+22 °С, а по югу воздух прогреется до +24 °С.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-4

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-6

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-8

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-10

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-12

Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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