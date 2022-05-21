Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод?

На 5 °С ниже климатической нормы. Такой выдалась эта неделя в Беларуси. Не обошлось без ночных заморозков и кратковременных дождей, рассказали в программе «Плюс-минус». Причина майского холода – частые северные ветры и поступление холодных воздушных масс с северных широт.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

На территорию страны будет поступать теплая воздушная масса с Западной Европы. Температурный фон повысится, однако по-прежнему все еще на 1-3 °С будет отставать от положенного по календарю.

В понедельник, 23 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+9 °С, а днем составит +14…+20 °С.