«95 % всего наркооборота происходит в сети Интернет». Представитель МВД о доступности психотропных веществ и чем это опасно

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Я бы хотела обратить внимание на статистику. Сейчас в Беларуси количество преступлений, связанных с наркобизнесом, увеличилось на треть. Кристина Сущеня, СТВ:

Увы, все чаще втягивают детей. У нас в студии представитель МВД. Александр Евгеньевич, наверное, стоит рассказать, по какой схеме обычно работают злоумышленники.

Александр Высоцкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

95 % всего наркооборота происходит в сети Интернет. Существуют интернет-магазины, которые свою деятельность (это на данный момент) осуществляют посредством Telegram. Он и иные приложения позволяют осуществлять сбыт бесконтактно. Это не просто, что есть тот, кто организовал интернет-магазин, и закладчики, которые распространяют закладки. Между ними есть большая прослойка. Это целая структура. Сейчас все интернет-магазины имеют форму больше организованной наркопреступности. Хотелось бы обратиться к тем, кто еще имеет такой умысел либо тем, кто работает, что это дело не только в ответственности для себя уголовно, но это имеет последствия и для тех, кто приобретает.

Илона Волынец:

Мы говорим о том, что наркобизнес ушел в интернет. Вячеслав, учитывая ваш опыт, как вам кажется, именно интернет причина того, что в этот наркобизнес попадает все больше молодых людей?