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«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные

21 мая 2022 14:26
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Новости Беларуси. Активные выходные с дегустациями, мастер-классами и концертами. К Году исторической памяти в Минской области подготовили познавательный проект. Каждые выходные у Кургана Славы будут проходить выставки-презентации всех районов столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные-1

Эта традиция зародилась еще в 2021 году. Каждую неделю в знаковом для каждого белоруса месте собирались тысячи посетителей. В этом сезоне гостей ждет не менее увлекательный интерактив. Сегодня для них были представлены тематические фотозоны, полевой кинотеатр и мастер-классы.

«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные-4

Евгений Колосовский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома:
У нас сегодня представлена борисовская культура на данном мероприятии, промышленные предприятия, общественные объединения, организации, наша газета «Адзінства», выступают наши замечательные артисты.

«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные-7

Мне очень понравилась медицинская палатка. Красный Крест. Потому что дети и нужно иногда оказывать помощь. Обычно такому нигде не научишься, а тут бесплатно. Вообще, просто супер.

«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные-10

Место само по себе такое красивое, замечательное, знаменитое, поэтому, приходя сюда, уже чувствуешь такую атмосферу истории.

«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные-13

Программа расписана до сентября. По итогам всех выставочных дней определят победителей. Отдать голос за понравившиеся экспозиции сможет каждый посетитель. Сделать это можно и в онлайн-формате.

# Год исторической памяти # общество # Евгений Колосовский # Фотофакт

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