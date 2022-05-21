«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные

Новости Беларуси. Активные выходные с дегустациями, мастер-классами и концертами. К Году исторической памяти в Минской области подготовили познавательный проект. Каждые выходные у Кургана Славы будут проходить выставки-презентации всех районов столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта традиция зародилась еще в 2021 году. Каждую неделю в знаковом для каждого белоруса месте собирались тысячи посетителей. В этом сезоне гостей ждет не менее увлекательный интерактив. Сегодня для них были представлены тематические фотозоны, полевой кинотеатр и мастер-классы.

Евгений Колосовский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома:

У нас сегодня представлена борисовская культура на данном мероприятии, промышленные предприятия, общественные объединения, организации, наша газета «Адзінства», выступают наши замечательные артисты.

Мне очень понравилась медицинская палатка. Красный Крест. Потому что дети и нужно иногда оказывать помощь. Обычно такому нигде не научишься, а тут бесплатно. Вообще, просто супер.

Место само по себе такое красивое, замечательное, знаменитое, поэтому, приходя сюда, уже чувствуешь такую атмосферу истории.