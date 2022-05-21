«Такому нигде не научишься». Какие мероприятия будут проходить у Кургана Славы каждые выходные
Новости Беларуси. Активные выходные с дегустациями, мастер-классами и концертами. К Году исторической памяти в Минской области подготовили познавательный проект. Каждые выходные у Кургана Славы будут проходить выставки-презентации всех районов столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта традиция зародилась еще в 2021 году. Каждую неделю в знаковом для каждого белоруса месте собирались тысячи посетителей. В этом сезоне гостей ждет не менее увлекательный интерактив. Сегодня для них были представлены тематические фотозоны, полевой кинотеатр и мастер-классы.
Евгений Колосовский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома:
У нас сегодня представлена борисовская культура на данном мероприятии, промышленные предприятия, общественные объединения, организации, наша газета «Адзінства», выступают наши замечательные артисты.
Мне очень понравилась медицинская палатка. Красный Крест. Потому что дети и нужно иногда оказывать помощь. Обычно такому нигде не научишься, а тут бесплатно. Вообще, просто супер.
Место само по себе такое красивое, замечательное, знаменитое, поэтому, приходя сюда, уже чувствуешь такую атмосферу истории.
Программа расписана до сентября. По итогам всех выставочных дней определят победителей. Отдать голос за понравившиеся экспозиции сможет каждый посетитель. Сделать это можно и в онлайн-формате.