В Афинах +29°C, в Москве +13°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 мая

В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +24 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +23 °С, без осадков. В Риме +29 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +28 °С, пройдет дождь.

В столице Болгарии +23 °С, солнечно. В Анкаре +25 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +29 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +14 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +12 °С, также будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут +14 °С.