В Афинах +29°C, в Москве +13°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 мая
В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +24 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +23 °С, без осадков. В Риме +29 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +28 °С, пройдет дождь.
В столице Болгарии +23 °С, солнечно. В Анкаре +25 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +29 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +14 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +12 °С, также будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут +14 °С.
В Киеве синоптики обещают +12 °С, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут +13 °С, солнечно.
Прогноз погоды в Беларуси. Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод? Читайте здесь.