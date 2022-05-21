Отводит глаза в сторону и отрицает свою вину. Как в Минске разоблачили закладчика наркотиков?

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Минер – так называют закладчиков наркотиков. Где и как прячут в большом городе запрещенные вещества? Чем чреват такой бизнес? Илона Волынец, СТВ:

Наш корреспондент Оксана Семашко отправилась по злополучному адресу, разумеется, в компании правоохранителей.

Безудержное веселье на одну персону на неделе закончилась в одном из домов минского спальника. В одночасье здесь все тайное стало явным. 32-летнего наркомана застали врасплох перед употреблением гашиша. Молодой мужчина прячет глаза, его домашний питомец, похоже, на дух не переносит запрещенные развлечения хозяина.

Дозу гашиша любитель острых ощущений купил накануне, поразвлечься решил в одиночку. Время выбирал тщательно: дочка сожительницы ушла в школу, самой подруги тоже не было в квартире. Кроме того, мужчина – снабженец частной компании, в этот день он на работу не стал торопиться. 10 граммов гашиша, еще около двух на черный день, нехитрое приспособление для употребления – такой незаконный клад обнаружили на балконе задержанного. Сейчас он на коленях, в наручниках один за другим сдает контакты интернет-магазинов и своих приятелей по запрещенным веществам.