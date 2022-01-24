Профсоюз наблюдатель на референдуме – хорошо или плохо? Мнение зампредседателя Федерации

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Сейчас у нас наблюдателем может стать профсоюз. Спокойно относимся к тому, что наблюдателей из-за границы не будет. Профсоюзы, в принципе, могут пронаблюдать и сказать: Конституция, которую мы считаем нашей, за которую проголосовала большая часть населения, была принята честно и транспарентно.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Для начала нужно сказать, мы говорим сегодня о трудящихся, в трудовых наших коллективах – почитайте сами Конституцию. Понятно, мы сегодня все вместе проводим диалоговые площадки, беспрецедентное обсуждение Конституции. Молодых людей, мы много бываем в коллективах, где наша молодежь. Хотя наши враги, оппоненты за это нас всех, может быть, чуть-чуть и пеняют. Говорят: что они пошли к молодежи. Некоторые из наших молодых друзей даже права еще не имеют избирать.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Они боятся этого, что мы пошли к молодежи.

Вадим Грачев:

Боятся, но мы должны молодежи объяснить.

Кирилл Казаков:

Но мы же Конституцию для этой же молодежи и прописываем.

Вадим Грачев:

Конечно. И посмотрите, у нас сегодня только по Федерации профсоюзов Беларуси за 700 тысяч молодых людей. Так отнимите сегодня до 1996 года или до 2004 – там одна статья менялась. Кто из них вообще имеет представление, как это было – референдум. Как это обсуждалось? Конечно, все эти вопросы важны. Что касается наблюдения, сегодня эти внутренние наблюдения – мы много у наших врагов выбьем. И почву выбьем для каких-то инсинуаций. Мы уверены, что результат этого референдума выбьет все последние козыри у врагов и оппонентов. И почему мы сегодня говорим: трудящийся, пожалуйста, почитай сам, посиди с карандашом час, два три. Потому что уже сегодня Telegram-каналы, эти помойки наших врагов, они же никуда не делись, они возвращаются. И там же фейки вбрасываются просто не поддающиеся никакому осмыслению. Популярный фейк, который сегодня там есть, что фигура Президента по новой Конституции будет некой номинальной. Сегодня, если посидеть с карандашом, и наш трудящийся понимает, что там же все видно – Президент – главнокомандующий. Совет безопасности возглавляет, правительство назначает. О какой номинальности мы можем говорить.