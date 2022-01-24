Можно ли голосовать на референдуме не по месту прописки и что для этого надо?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: На диалоговых площадках возникали ли вопросы по самой процедуре голосования? Предположим, человек прописался в другом городе за какое-то время. И понятное дело, что работая, условно, в столице, ему надо туда поехать, проголосовать. Либо он может в Минске проголосовать? Как это сделать?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу « По существу ». Что важно знать белорусам?

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

Избирательное законодательство предусматривает голосование человека на участке как по месту его фактической регистрации, так и по месту проживания, если у него есть документы, подтверждающие, что он живет там. То есть, допустим, студент постоянно прописан в Витебске, а живет в Минске, в Минске он снимает квартиру. Если у него есть договор аренды этой квартиры…

Кирилл Казаков:

На этом основании он может прийти на участок ближайший?

Иван Толкач:

Да. При этом никаких каруселей здесь невозможно, у нас спекулируют на этом, что такая возможность предполагает двойное голосование. На самом деле нет. Если комиссия по референдуму видит, что в списке человека нет, она свяжется с комиссией по его месту фактической регистрации, там его исключат.

Читайте также:

Сколько стоит проведение референдума? Рассказали в Центризбиркоме

Николай Щекин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался

Екатерина Речиц: обсуждения по вопросу изменения Конституции начались гораздо раньше, чем этот проект опубликовали