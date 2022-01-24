Можно ли голосовать на референдуме не по месту прописки и что для этого надо?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На диалоговых площадках возникали ли вопросы по самой процедуре голосования? Предположим, человек прописался в другом городе за какое-то время. И понятное дело, что работая, условно, в столице, ему надо туда поехать, проголосовать. Либо он может в Минске проголосовать? Как это сделать?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:
Избирательное законодательство предусматривает голосование человека на участке как по месту его фактической регистрации, так и по месту проживания, если у него есть документы, подтверждающие, что он живет там. То есть, допустим, студент постоянно прописан в Витебске, а живет в Минске, в Минске он снимает квартиру. Если у него есть договор аренды этой квартиры…
Кирилл Казаков:
На этом основании он может прийти на участок ближайший?
Иван Толкач:
Да. При этом никаких каруселей здесь невозможно, у нас спекулируют на этом, что такая возможность предполагает двойное голосование. На самом деле нет. Если комиссия по референдуму видит, что в списке человека нет, она свяжется с комиссией по его месту фактической регистрации, там его исключат.
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