Артём Свиридов: «Нужно голосовать за эти изменения. Они не придуманы ни Лукашенко, ни мной, ни вами, они выработаны жизнью»

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

С точки зрения белорусов?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С точки зрения лояльных Президенту и нынешнему строю людей.

Артем Свиридов:

Лично моя точка зрения: общество готово к этим переменам. Ведь это перемены не голословные, о которых все вокруг говорят. Они очень продуманные. Если вы посмотрите внимательно Конституцию с карандашом, то Конституция – это и есть отражение особенностей белорусской политической реальности. Это очень важно. Редко мы такое сегодня встречаем. 20 с небольшим лет, что мы прожили с 1994 года, политическая реальность поменялась ровно настолько, насколько мы сейчас видим изменения в Конституции. Вот уже поэтому нужно голосовать за эти изменения. Они не придуманы ни Лукашенко, ни мной, ни вами, они выработаны жизнью. С формулировками можно спорить, ведь мы целый месяц спорили, но суть изменений очень естественна. Поэтому я не сомневаюсь и призываю тоже голосовать за изменения. Хотя, последнее, я, например, впервые услышал в 2017-2018 годах о необходимости новой Конституции. Я не считал необходимым какие-то перемены. Но вот эти годы и события лета 2020 года переубедили меня. И меня переубедило именно то, что я прочитал в новом проекте.

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