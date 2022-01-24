Артём Свиридов: «Нужно голосовать за эти изменения. Они не придуманы ни Лукашенко, ни мной, ни вами, они выработаны жизнью»

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, что события, которые происходят вокруг нашей страны – события в Казахстане и та военная истерия, которая нагнетается вокруг Украины, бог знает, сколько еще событий произойдет до 27 февраля, – как-то скажутся на позиции белорусов относительно того, голосовать за или против новой Конституции. В какую сторону будет уклон?
Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
С точки зрения белорусов?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения лояльных Президенту и нынешнему строю людей.
Артем Свиридов:
Лично моя точка зрения: общество готово к этим переменам. Ведь это перемены не голословные, о которых все вокруг говорят. Они очень продуманные. Если вы посмотрите внимательно Конституцию с карандашом, то Конституция – это и есть отражение особенностей белорусской политической реальности. Это очень важно. Редко мы такое сегодня встречаем. 20 с небольшим лет, что мы прожили с 1994 года, политическая реальность поменялась ровно настолько, насколько мы сейчас видим изменения в Конституции. Вот уже поэтому нужно голосовать за эти изменения. Они не придуманы ни Лукашенко, ни мной, ни вами, они выработаны жизнью. С формулировками можно спорить, ведь мы целый месяц спорили, но суть изменений очень естественна. Поэтому я не сомневаюсь и призываю тоже голосовать за изменения. Хотя, последнее, я, например, впервые услышал в 2017-2018 годах о необходимости новой Конституции. Я не считал необходимым какие-то перемены. Но вот эти годы и события лета 2020 года переубедили меня. И меня переубедило именно то, что я прочитал в новом проекте.
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