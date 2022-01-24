«Осталось только одно – это провокации». Может ли начаться забастовка в Беларуси во время референдума?
Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Алена Сырова, СТВ:
Николай Сергеевич, можно быть уверенными и успокоиться, что изменения и дополнения в Конституцию будут приняты?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Или же можно сомневаться? Это все-таки такая история.
Николай Ладутько, член Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Мысли материальны: поэтому будем сомневаться – так оно и получится. Поэтому сомневаться не надо, надо действовать.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Исходя из последних масштабных социологических данных, я думаю, да. Все-таки около 80 % поддержали главу государства, и даже Всебелорусское народное собрание, которое еще не было прописано более-менее отчетливо… Эти так называемые падшие беглые сами не рады, что выступали за перемены, они уже сами отказываются от этого. Они поняли, что попали. Они, еще раз повторюсь, просчитались в Президенте Лукашенко. Они настаивали на этом – пожалуйста, получите эти перемены. Но только это перемены через дискуссионные площадки.
Кирилл Казаков:
А не через улицу.
Николай Щекин:
Эти перемены не через оружие и дубинки, а через конструктивный диалог с обществом. Вы посмотрите, сейчас каждый второй втянут в орбиту дискуссии. Каждый второй человек, а может и больше намного, уже заинтересован в этом. Он, наверное, просыпается и уже думает: что-то еще новенькое там внесли.
Вот эти падшие беглые, повторюсь, они вместе с так названной хунтой – Польши, Литовской Республики руководством, в том числе украинской – они оказались в безвыходном положении. Они теперь не знают, что делать. Осталось только одно – это провокации. И мы сегодня это видим. Сегодня это самое опасное.
Кирилл Казаков:
Вадим Николаевич, одна из провокаций, о которой до сих пор говорят, это попытка забастовки. Это вообще реальная история? Или мы уже прошли столько этих попыток… Вот, сейчас опять говорят: а давайте начнем бастовать, давайте мы еще раз остановим предприятия, а давайте мы выйдем на улицу. Последняя дата – это 27 февраля. Насколько это реально или это уже фантасмагория?
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Трудовые коллективы все это уже проходили в 2020 году. Что, провокаторов не было с улицы? Конечно, были. Конечно, пытались качать трудовые коллективы. Слава богу, что наши люди, трудящиеся наши, которые понимают, что с 1994 года вот эта вся социальная политика, которая была обозначена Президентом и четко выдерживалась все эти годы – правительство в разные годы разные предложения вносило, но Президент четко стоял на своем: социальное государство и так далее – люди ведь все это видят и ценят. 6 000 трудовых коллективов мы уже в рамках диалоговых площадок и встреч посетили. Они же четко высказываются. Ведь для человека что важно сегодня? Это право на труд, право на получение достойной своевременной заработной платы.
Кирилл Казаков:
Мы говорим о том, что Конституция останется социальной.
Вадим Грачев:
Конечно, она еще и более усилена социально. Поэтому сегодня говорить о том, что есть некие предпосылки для того, чтобы какие-то забастовки или что-то произошло на предприятиях, – нет такого. Потому что, во-первых, побояться лезть снова те, которые призывали в 2020 году. Трудящиеся, даже если кто-то где-то чего-то – они уже за эти годы во всем разобрались.
Алена Сырова:
Наивно полагать, что форм новых не придумают.
Николай Щекин:
Вы знаете, проехав особенно малые города, такие как Любань, Слуцк, Столбцы, Копыль, – там небольшие предприятия и неплохие заработные платы. Скажу откровенно, я даже был где-то удивлен: у нас в Минске не всегда такие заработные платы. Но если бы вы видели, как дорожат своими рабочими местами там люди. Они ценят работу, ценят рубль каждый. Я не думаю, что эти рабочие, эти люди, граждане все бросят. Более того, надо понимать структуру экономики, структуру общества. Я теперь представляю, почему Президент с самого начала сохранил в каждом районе, даже небольшом, три-четыре районообразующих предприятия. Это же самая большая ценность, когда человек работает, получает заработную плату, а не идет с заточками на улицу.
Кирилл Казаков:
Мы отсюда, из Минска, может быть, до конца не видим. А вот как вы поехали, общаетесь в коллективах, районах? Подальше от Минска – как там вообще реагируют на какие-то призывы наших беглых что-то менять, а не идти эволюционным путем, что предлагает Президент?
Николай Щекин:
Самый яркий пример – Любанский район. Там даже на прошлых выборах за главу проголосовало 95 %. Они сказали откровенно: «Мы знаем, как голосовать, и мы полностью поддерживаем то, что предлагается». Я спрашивал на площадке: «Вы читали?» – «Да». Причем каждый мог сказать мне постатейно.
Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Мы говорим про попытки забастовки. Я себя словил на мысли: в Беларуси осталось, где бастовать. Посмотрите вокруг: полностью деиндустриализация, в той же Польше.
Кирилл Казаков:
Польша выживает за счет американской помощи.
Николай Щекин:
Прописано понятие «гражданское общество». Молодые люди спрашивают: «А мы будем составной частью этого гражданского общества?» Как это понять? Конечно, еще придется это определение давать. Я им объясняю: «Вы уже гражданское общество, вы уже выросли».
Кирилл Казаков:
За полтора года наше гражданское общество, мне кажется, заматерело до такой степени, что мы сейчас можем дать отпор.
Николай Щекин:
Очень много нюансов.
Алена Сырова:
Но если мы говорим, что тот проект изменений и дополнений в Конституцию, который нам представили, это действительно проект на вырост, проект будущего, но проект для зрелого государства, то судя по тому, что мы видим и слышим на диалоговых площадках, судя по мнениям экспертов, белорусы действительно созрели к тому, чтобы взять на себя ответственность и ответственность за свои решения, которые, я думаю, поставят галочку в нужном поле 27 февраля.
Николай Щекин:
Это самая большая уникальность – взаимная ответственность.
Кирилл Казаков:
Я призываю просто всех 27 февраля прийти на участки и поставить галочку напротив слова «да», проголосовать за Конституцию, обязательно это сделать. Самое главное, понимать, что именно вы строители счастья и будущего своей родной страны.
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