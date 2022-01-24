«Осталось только одно – это провокации». Может ли начаться забастовка в Беларуси во время референдума?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?

Алена Сырова, СТВ:

Николай Сергеевич, можно быть уверенными и успокоиться, что изменения и дополнения в Конституцию будут приняты? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Или же можно сомневаться? Это все-таки такая история. Николай Ладутько, член Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Мысли материальны: поэтому будем сомневаться – так оно и получится. Поэтому сомневаться не надо, надо действовать. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Исходя из последних масштабных социологических данных, я думаю, да. Все-таки около 80 % поддержали главу государства, и даже Всебелорусское народное собрание, которое еще не было прописано более-менее отчетливо… Эти так называемые падшие беглые сами не рады, что выступали за перемены, они уже сами отказываются от этого. Они поняли, что попали. Они, еще раз повторюсь, просчитались в Президенте Лукашенко. Они настаивали на этом – пожалуйста, получите эти перемены. Но только это перемены через дискуссионные площадки. Кирилл Казаков:

А не через улицу.

Николай Щекин:

Эти перемены не через оружие и дубинки, а через конструктивный диалог с обществом. Вы посмотрите, сейчас каждый второй втянут в орбиту дискуссии. Каждый второй человек, а может и больше намного, уже заинтересован в этом. Он, наверное, просыпается и уже думает: что-то еще новенькое там внесли. Вот эти падшие беглые, повторюсь, они вместе с так названной хунтой – Польши, Литовской Республики руководством, в том числе украинской – они оказались в безвыходном положении. Они теперь не знают, что делать. Осталось только одно – это провокации. И мы сегодня это видим. Сегодня это самое опасное. Кирилл Казаков:

Вадим Николаевич, одна из провокаций, о которой до сих пор говорят, это попытка забастовки. Это вообще реальная история? Или мы уже прошли столько этих попыток… Вот, сейчас опять говорят: а давайте начнем бастовать, давайте мы еще раз остановим предприятия, а давайте мы выйдем на улицу. Последняя дата – это 27 февраля. Насколько это реально или это уже фантасмагория?

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Трудовые коллективы все это уже проходили в 2020 году. Что, провокаторов не было с улицы? Конечно, были. Конечно, пытались качать трудовые коллективы. Слава богу, что наши люди, трудящиеся наши, которые понимают, что с 1994 года вот эта вся социальная политика, которая была обозначена Президентом и четко выдерживалась все эти годы – правительство в разные годы разные предложения вносило, но Президент четко стоял на своем: социальное государство и так далее – люди ведь все это видят и ценят. 6 000 трудовых коллективов мы уже в рамках диалоговых площадок и встреч посетили. Они же четко высказываются. Ведь для человека что важно сегодня? Это право на труд, право на получение достойной своевременной заработной платы. Кирилл Казаков:

Мы говорим о том, что Конституция останется социальной. Вадим Грачев:

Конечно, она еще и более усилена социально. Поэтому сегодня говорить о том, что есть некие предпосылки для того, чтобы какие-то забастовки или что-то произошло на предприятиях, – нет такого. Потому что, во-первых, побояться лезть снова те, которые призывали в 2020 году. Трудящиеся, даже если кто-то где-то чего-то – они уже за эти годы во всем разобрались. Алена Сырова:

Наивно полагать, что форм новых не придумают.

Николай Щекин:

Вы знаете, проехав особенно малые города, такие как Любань, Слуцк, Столбцы, Копыль, – там небольшие предприятия и неплохие заработные платы. Скажу откровенно, я даже был где-то удивлен: у нас в Минске не всегда такие заработные платы. Но если бы вы видели, как дорожат своими рабочими местами там люди. Они ценят работу, ценят рубль каждый. Я не думаю, что эти рабочие, эти люди, граждане все бросят. Более того, надо понимать структуру экономики, структуру общества. Я теперь представляю, почему Президент с самого начала сохранил в каждом районе, даже небольшом, три-четыре районообразующих предприятия. Это же самая большая ценность, когда человек работает, получает заработную плату, а не идет с заточками на улицу. Кирилл Казаков:

Мы отсюда, из Минска, может быть, до конца не видим. А вот как вы поехали, общаетесь в коллективах, районах? Подальше от Минска – как там вообще реагируют на какие-то призывы наших беглых что-то менять, а не идти эволюционным путем, что предлагает Президент? Николай Щекин:

Самый яркий пример – Любанский район. Там даже на прошлых выборах за главу проголосовало 95 %. Они сказали откровенно: «Мы знаем, как голосовать, и мы полностью поддерживаем то, что предлагается». Я спрашивал на площадке: «Вы читали?» – «Да». Причем каждый мог сказать мне постатейно.