Ладутько об изменениях в Конституцию: «Сомневаться не надо, надо действовать»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Это же все-таки эволюционная Конституция, а не революционная? Потому что наши оппоненты хотели кардинально все вернуть: отрезать русский язык как государственный, вычеркнуть из союза с Россией, ввести новые символы (совершенно не задумывались об их исторической ценности). Ведь эволюция лучше же, правда?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу « По существу ». Что важно знать белорусам?

Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Безусловно, эволюция лучше. И даже изменение, Всебелорусское народное собрание – это же шестое, это же просто мы узакониваем то, что выстрадали, то, что получили. Оно живет и есть потребность общества в этом собрании, когда собираются лучшие представители белорусского народа и определяют стратегию развития. Оно уйдет в конституционную форму. Это великолепная форма организации. Поэтому то, что хотели сделать – это хотели нас куда-то там выкинуть, отбросить далеко, превратить.

Кирилл Казаков:

Сделать нас лимитрофом какого-нибудь государства.

Николай Ладутько:

Да. А что мы сегодня знаем, что происходит? Сегодня хотят Украины с Польшей союз создать, с другими странами развитыми, то есть идет передел такой большой. А нас хотели превратить в какой-то там придаток. Даже не ядро, а какой-то придаток незначительный какого-то там объединения.

А сегодня, при поддержке народа, большинства, сказали: «Нет. Мы не хотим быть придатком, мы хотим жить в своей стране». Поэтому эти эволюционные изменения как раз соответствуют духу и характеру белорусского народа: нашей толерантности, добропорядочности, терпимости, но при этом – нашему героизму.

Алена Сырова, СТВ:

То есть, исходя из вышесказанного, можно быть уверенными и успокоиться, что изменения и дополнения в Конституцию будут приняты?