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Ладутько об изменениях в Конституцию: «Сомневаться не надо, надо действовать»

24 января 2022 19:13
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Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Это же все-таки эволюционная Конституция, а не революционная? Потому что наши оппоненты хотели кардинально все вернуть: отрезать русский язык как государственный, вычеркнуть из союза с Россией, ввести новые символы (совершенно не задумывались об их исторической ценности). Ведь эволюция лучше же, правда?  

Ладутько об изменениях в Конституцию: «Сомневаться не надо, надо действовать»-1

Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Безусловно, эволюция лучше. И даже изменение, Всебелорусское народное собрание – это же шестое, это же просто мы узакониваем то, что выстрадали, то, что получили. Оно живет и есть потребность общества в этом собрании, когда собираются лучшие представители белорусского народа и определяют стратегию развития. Оно уйдет в конституционную форму. Это великолепная форма организации. Поэтому то, что хотели сделать – это хотели нас куда-то там выкинуть, отбросить далеко, превратить.  

Кирилл Казаков:  
Сделать нас лимитрофом какого-нибудь государства.  

Николай Ладутько:  
Да. А что мы сегодня знаем, что происходит? Сегодня хотят Украины с Польшей союз создать, с другими странами развитыми, то есть идет передел такой большой. А нас хотели превратить в какой-то там придаток. Даже не ядро, а какой-то придаток незначительный какого-то там объединения.  

А сегодня, при поддержке народа, большинства, сказали: «Нет. Мы не хотим быть придатком, мы хотим жить в своей стране». Поэтому эти эволюционные изменения как раз соответствуют духу и характеру белорусского народа: нашей толерантности, добропорядочности, терпимости, но при этом – нашему героизму.  

Алена Сырова, СТВ:  
То есть, исходя из вышесказанного, можно быть уверенными и успокоиться, что изменения и дополнения в Конституцию будут приняты?  

Ладутько об изменениях в Конституцию: «Сомневаться не надо, надо действовать»-4

Кирилл Казаков:  
Или можно сомневаться? Сомневаться – это все-таки такая история.  

Николай Ладутько:  
Мысль – она материальна. Поэтому будем сомневаться – так оно так и получится. Сомневаться не надо, надо действовать. 

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Николай Ладутько # Алена Сырова # Фотофакт

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