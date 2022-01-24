Ладутько об изменениях в Конституцию: «Сомневаться не надо, надо действовать»

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это же все-таки эволюционная Конституция, а не революционная? Потому что наши оппоненты хотели кардинально все вернуть: отрезать русский язык как государственный, вычеркнуть из союза с Россией, ввести новые символы (совершенно не задумывались об их исторической ценности). Ведь эволюция лучше же, правда?
Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Безусловно, эволюция лучше. И даже изменение, Всебелорусское народное собрание – это же шестое, это же просто мы узакониваем то, что выстрадали, то, что получили. Оно живет и есть потребность общества в этом собрании, когда собираются лучшие представители белорусского народа и определяют стратегию развития. Оно уйдет в конституционную форму. Это великолепная форма организации. Поэтому то, что хотели сделать – это хотели нас куда-то там выкинуть, отбросить далеко, превратить.
Кирилл Казаков:
Сделать нас лимитрофом какого-нибудь государства.
Николай Ладутько:
Да. А что мы сегодня знаем, что происходит? Сегодня хотят Украины с Польшей союз создать, с другими странами развитыми, то есть идет передел такой большой. А нас хотели превратить в какой-то там придаток. Даже не ядро, а какой-то придаток незначительный какого-то там объединения.
А сегодня, при поддержке народа, большинства, сказали: «Нет. Мы не хотим быть придатком, мы хотим жить в своей стране». Поэтому эти эволюционные изменения как раз соответствуют духу и характеру белорусского народа: нашей толерантности, добропорядочности, терпимости, но при этом – нашему героизму.
Алена Сырова, СТВ:
То есть, исходя из вышесказанного, можно быть уверенными и успокоиться, что изменения и дополнения в Конституцию будут приняты?