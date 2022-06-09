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Профессор о ситуации в Украине: «Россия сейчас ведёт войну за независимость. Запад слабеет»

09 июня 2022 13:00
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В условиях глобального передела мира важную роль для каждой страны играют стратегические прогнозы. Без них вслед за ошибками во внешней политике последуют неудачи и внутреннего уклада. Выбрать правильный путь для благополучия народа – в том числе задача и Союзного государства. Геополитические проблемы разбирали 9 июня за круглым столом эксперты и политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессор о ситуации в Украине: «Россия сейчас ведёт войну за независимость. Запад слабеет»-1

В центре разговора – противостояние колониального Запада и всего остального мира. По словам политолога Андрея Безрукова, Евросоюз сейчас находится в меньшинстве, теряет позиции и, чтобы выжить, идет на крайние меры. Отсюда и агрессивная политика, и необдуманные санкции, и попытка развязать локальные конфликты. Наглядный пример – ситуация в Украине.

Профессор о ситуации в Украине: «Россия сейчас ведёт войну за независимость. Запад слабеет»-4

Андрей Безруков, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО (Россия):
Это конфликт России с, по сути, колониальным западным миром. Россия сейчас ведет войну за независимость. Запад слабеет. То, что Запад мог сделать, не прибегая к силе, он уже не может сделать сейчас. Когда Запад говорит о единстве… Вы знаете, есть такая поговорка: у кого что болит, тот о том и говорит. Если бы он был един, он бы не говорил о единстве. В результате этого конфликта так или иначе будет выстроен новый мир. Мир более честный, более справедливый, мир остальной, весь незападный мир, по сути, уже этого ждет. Смотрите на реакцию арабского мира, Китай, Индию. Весь мир, который никогда не был свободным, на протяжении многих веков – колониальный мир – сейчас за нас.

Андрей Савиных: «Парадоксальным образом можно сказать, что вся санкционная политика Запада оказалась провальной». Читайте здесь.

# Международная политика # общество # Андрей Безруков # Фотофакт

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