«Головой твоего сына поиграют в футбол». Григорий Азарёнок о покушении и случае из своего детства

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Это не первое покушение. Можно сказать, что когда я был совсем маленьким, мой отец делал фильм «Ненависть. Дети лжи», и бандеровские националисты писали, что «головой твоего сына поиграют в футбол». Значит, видим, семейная традиция продолжается.

Да, действительно, это произошло. На данный момент, поскольку я был участником этих событий, я не могу раскрывать все детали. Я думаю, что вскоре они будут озвучены в СМИ. Но хочется сказать одно: вы пытаетесь нас запугать, вы пытаетесь нас заставить отступить от своей позиции – не получится. Вы трусливые, подлые, злобные и жалкие неудачники – это я обращаюсь к змагарам. За нами наш Президент, и мы берем пример с него, потому что мы сами видели, как он защищал свой дом, свою страну – с автоматом в руках, вместе со своим сыном.