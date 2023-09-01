Сергеенко: наша общая задача – воспитать детей здоровыми, образованными и патриотами Беларуси

Новости Беларуси. На самом высоком уровне и забота о педагогах. Как бы ни менялись технические условия, но во главе угла всегда остается человек. Такое мнение выразил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в овсянковской средней школе Горецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обыкновенная сельская альма-матер встретила учеников тоже обновленной – к учебному году здесь провели ремонт. Обучаться будут всего 100 ребят, восемь из них пошли в первый класс. К ним, конечно, особое внимание и подарки от главы государства.

Первое сентября – это не просто праздник Дня знаний. Это праздник достижений нашей страны во имя будущих поколений, которым предстоит дальше развивать Беларусь. С трепетного отношения к своей школе, родному дому, своей малой родине начинается формирование будущего отношения к стране в целом.