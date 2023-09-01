Чуприс: МИТСО и ФПБ приняли все меры, чтобы открыть Центр китайского языка и культуры

Новости Беларуси. Восточный вектор – традиционно одно из главных направлений внешней политики нашей страны. Сотрудничество с Китаем развивают во всех сферах, образование не исключение. Очередным шагом к укреплению отношений между двумя странами стало открытие Центра китайского языка и культуры в университете «МИТСО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично торжественное мероприятие прошло в День знаний.

Проект нацелен не просто на изучение китайского языка. Здесь будут готовить специалистов по углубленной программе: понимание современных тенденций в ведении бизнеса, тонкости социально-экономической политики КНР, а также культура и традиции, к которым в Поднебесной относятся с особым трепетом. Среди преподавателей – носители китайского языка с большим опытом работы, обязательная часть образовательной программы – профессиональная лексика.

Иван Кедрик, студент МИТСО:

Учил китайский 11 лет. Пришел в МИТСО, потому что хочу продолжить изучение китайского языка. Думаю, тут перспективно. Хочу попробовать стажировку в Китае и работать тут, в Минске, с китайским языком.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Этот центр будет работать на постоянной основе. Мы сюда привлекаем и носителей китайского языка, будем планировать стажировки в Китай. Будем с Федерацией профсоюзов Китая осуществлять этот проект. И я уверен, у нас получится очень хорошо, на высоком уровне. И всем желающим принесет большую пользу, чтобы могли изучать китайский язык и культуру этого великого народа.

Серьезный подход в работе Центра китайского языка обусловлен в том числе уровнем сотрудничества Беларуси и Китая – всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Очевидно, что взаимодействие по всем направлениям с каждым днем становится все более тесным. Вместе с тем растет необходимость в кадрах.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

У МИТСО есть свои большие возможности. И надо сказать, что обучаются на сегодня огромное количество студентов, соответственно, из этого количества студентов, например, на первый курс набрали порядка 600 студентов. Это много для университета. Понимая, что ребята в будущем могут быть полезны при взаимодействии с КНР, руководство МИТСО и ФПБ приняли все меры, чтобы открыть этот центр.