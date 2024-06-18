Прямой эфир

Проект, который стал путёвкой в жизнь. Кого считает творческими родителями Никита Фоминых?

18 июня 2024 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Фоминых.

Юрий Царев, ведущий:
«Звездный дилижанс» – это был проект, который придумал Александр Тиханович. Ты считаешь своими творческими родителями именно Александра Тихановича и Ядвигу Поплавскую. Почему?

Проект, который стал путёвкой в жизнь. Кого считает творческими родителями Никита Фоминых?-1

Никита Фоминых, певец:
Наверное потому, что это был такой серьезный старт еще с 2005-2006 годов. Потом мы много лет работали вместе, отработали огромное количество концертов. Это было творческое наполненное общение. Я всегда это вспоминаю с огромным трепетом, любовью. Я очень люблю этих людей, настоящие мои наставники.

Юрий Царев:
У нас, в гостях когда бывают артисты, мы их делим сразу на две категории – люди, которые полностью против клипов и люди, которые доказывают, что клипы – это хорошо. Ты снял клип на песню «Десять шагов». Скажи, чем ты руководствовался? Это же затраты, давай не будем скрывать.

Никита Фоминых:
Я очень ответственно отношусь. Я отношусь к клипам как к маленькому кино. Кино – это маленькая жизнь, такая история. Для меня очень важно, чтобы эта история пришла к нашим зрителям, людям. Насчет затратного – это правда, но есть песни, которые стоят того.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Никита Фоминых

Другие новости рубрики

Все новости
Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем
18 июня 2024 19:39

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем

Она отдала жизнь во имя Великой Победы! История подвигов Ольги Соломовой
18 июня 2024 18:39

Она отдала жизнь во имя Великой Победы! История подвигов Ольги Соломовой

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?
18 июня 2024 18:33

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?