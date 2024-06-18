Проект, который стал путёвкой в жизнь. Кого считает творческими родителями Никита Фоминых?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Фоминых.
Юрий Царев, ведущий:
«Звездный дилижанс» – это был проект, который придумал Александр Тиханович. Ты считаешь своими творческими родителями именно Александра Тихановича и Ядвигу Поплавскую. Почему?
Никита Фоминых, певец:
Наверное потому, что это был такой серьезный старт еще с 2005-2006 годов. Потом мы много лет работали вместе, отработали огромное количество концертов. Это было творческое наполненное общение. Я всегда это вспоминаю с огромным трепетом, любовью. Я очень люблю этих людей, настоящие мои наставники.
Юрий Царев:
У нас, в гостях когда бывают артисты, мы их делим сразу на две категории – люди, которые полностью против клипов и люди, которые доказывают, что клипы – это хорошо. Ты снял клип на песню «Десять шагов». Скажи, чем ты руководствовался? Это же затраты, давай не будем скрывать.
Никита Фоминых:
Я очень ответственно отношусь. Я отношусь к клипам как к маленькому кино. Кино – это маленькая жизнь, такая история. Для меня очень важно, чтобы эта история пришла к нашим зрителям, людям. Насчет затратного – это правда, но есть песни, которые стоят того.
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