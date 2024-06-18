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Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?

18 июня 2024 18:33
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От телевидения до заводского станка. В Минске сегодня стартовал третий трудовой семестр. В 2024 году к студотрядовскому движению уже присоединились более 15 тысяч молодых людей, при этом заявок – вдвое больше. Их ждут сотни рабочих мест и не только в нашей стране. Некоторые бойцы проведут трудовой семестр в России. В ближайшее время география студотрядовского движения может охватить и страны ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске дали официальный старт третьему трудовому семестру – репортаж Алины Мычко.

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?-1

Под звуки новой композиции, у которой есть все шансы стать неофициальным гимном студотрядовского движения, молодые люди получают трудовые путевки в лето. Торжественный старт третьего семестра объединили более полутысячи ребят из всех уголков Беларуси.

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?-4

Алина Мычко, корреспондент:
Особый символизм сегодняшней церемонии придает место, где проходит открытие летнего трудового сезона. Площадь Государственного флага! С ней каждого белоруса связывают особые чувства. Здесь расположена и Республиканская доска почета, на которую занесены лучшие предприятия и целые регионы за достижения в социально-экономическом развитии. И это накладывает дополнительную ответственность на тех, кто сегодня присоединяется к трудовым коллективам.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Одна из интересных инициатив этого года была озвучена на коллегии Министерства информации в апреле. С тем, чтобы на базе ТРК в Гродно также были трудоустроены первые ребята, бойцы сервисных студенческих отрядов. Это будет реализовано, это будет первый опыт. Если он получится, то мы, конечно, будем экстраполировать это на все области.

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?-7

Студотряды – отличная возможность для молодежи приобщиться к труду и ощутить настоящий вкус хлеба, купленного на собственные деньги. Это еще и новые друзья, и романтика трудовой молодости. Многие из тех, кто сегодня напутствовал ребят, в свое время тоже прошли через студотрядовскую школу.

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?-10

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я был в составе студенческих отрядов. Мы убирали лен в Толочинском районе Витебской области. Это тяжелый труд, тогда еще не было такой механизации, это был ручной труд. Лен нужно было поднять с земли, связать в снопы, потом загрузить на грузовые автомобили и возить на Толочинский льнокомбинат. Это оплачивалось, это было хорошим подспорьем для студентов.

Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?-13

Бойцы белорусских студотрядов работают и за пределами страны. Молодежь направляют на ключевые объекты России. Байкало-Амурская магистраль, КАМАЗ, нефтегазоконденсатные месторождения и детский центр «Орленок». Список растет.

Подробности в видео.

# Студенты # общество # Алина Мычко # Александр Лукьянов # Владимир Перцов

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