Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?

От телевидения до заводского станка. В Минске сегодня стартовал третий трудовой семестр. В 2024 году к студотрядовскому движению уже присоединились более 15 тысяч молодых людей, при этом заявок – вдвое больше. Их ждут сотни рабочих мест и не только в нашей стране. Некоторые бойцы проведут трудовой семестр в России. В ближайшее время география студотрядовского движения может охватить и страны ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под звуки новой композиции, у которой есть все шансы стать неофициальным гимном студотрядовского движения, молодые люди получают трудовые путевки в лето. Торжественный старт третьего семестра объединили более полутысячи ребят из всех уголков Беларуси.

Алина Мычко, корреспондент:

Особый символизм сегодняшней церемонии придает место, где проходит открытие летнего трудового сезона. Площадь Государственного флага! С ней каждого белоруса связывают особые чувства. Здесь расположена и Республиканская доска почета, на которую занесены лучшие предприятия и целые регионы за достижения в социально-экономическом развитии. И это накладывает дополнительную ответственность на тех, кто сегодня присоединяется к трудовым коллективам.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Одна из интересных инициатив этого года была озвучена на коллегии Министерства информации в апреле. С тем, чтобы на базе ТРК в Гродно также были трудоустроены первые ребята, бойцы сервисных студенческих отрядов. Это будет реализовано, это будет первый опыт. Если он получится, то мы, конечно, будем экстраполировать это на все области.