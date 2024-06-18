Первый студотряд Союзного государства! Как стартовал третий трудовой семестр?
От телевидения до заводского станка. В Минске сегодня стартовал третий трудовой семестр. В 2024 году к студотрядовскому движению уже присоединились более 15 тысяч молодых людей, при этом заявок – вдвое больше. Их ждут сотни рабочих мест и не только в нашей стране. Некоторые бойцы проведут трудовой семестр в России. В ближайшее время география студотрядовского движения может охватить и страны ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске дали официальный старт третьему трудовому семестру – репортаж Алины Мычко.
Под звуки новой композиции, у которой есть все шансы стать неофициальным гимном студотрядовского движения, молодые люди получают трудовые путевки в лето. Торжественный старт третьего семестра объединили более полутысячи ребят из всех уголков Беларуси.
Алина Мычко, корреспондент:
Особый символизм сегодняшней церемонии придает место, где проходит открытие летнего трудового сезона. Площадь Государственного флага! С ней каждого белоруса связывают особые чувства. Здесь расположена и Республиканская доска почета, на которую занесены лучшие предприятия и целые регионы за достижения в социально-экономическом развитии. И это накладывает дополнительную ответственность на тех, кто сегодня присоединяется к трудовым коллективам.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Одна из интересных инициатив этого года была озвучена на коллегии Министерства информации в апреле. С тем, чтобы на базе ТРК в Гродно также были трудоустроены первые ребята, бойцы сервисных студенческих отрядов. Это будет реализовано, это будет первый опыт. Если он получится, то мы, конечно, будем экстраполировать это на все области.
Студотряды – отличная возможность для молодежи приобщиться к труду и ощутить настоящий вкус хлеба, купленного на собственные деньги. Это еще и новые друзья, и романтика трудовой молодости. Многие из тех, кто сегодня напутствовал ребят, в свое время тоже прошли через студотрядовскую школу.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я был в составе студенческих отрядов. Мы убирали лен в Толочинском районе Витебской области. Это тяжелый труд, тогда еще не было такой механизации, это был ручной труд. Лен нужно было поднять с земли, связать в снопы, потом загрузить на грузовые автомобили и возить на Толочинский льнокомбинат. Это оплачивалось, это было хорошим подспорьем для студентов.
Бойцы белорусских студотрядов работают и за пределами страны. Молодежь направляют на ключевые объекты России. Байкало-Амурская магистраль, КАМАЗ, нефтегазоконденсатные месторождения и детский центр «Орленок». Список растет.
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