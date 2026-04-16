Прямой эфир

Новости по тегу #Никита Фоминых

«Движущая сила нашей страны». Певец Никита Фоминых исполнил песню о белорусских женщинах
16 апреля 2026 09:26

«Движущая сила нашей страны». Певец Никита Фоминых исполнил песню о белорусских женщинах

Белорусский певец снял клип про вампиров – Никита Фоминых про сагу из минского метро
23 сентября 2025 08:57

Белорусский певец снял клип про вампиров – Никита Фоминых про сагу из минского метро

Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место
17 сентября 2025 18:08

Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место

«Эта песня как глоток летнего воздуха». Никита Фоминых рассказал о новой композиции «Белые росы»
02 июня 2025 10:02

«Эта песня как глоток летнего воздуха». Никита Фоминых рассказал о новой композиции «Белые росы»

Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске
22 апреля 2025 11:47

Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске

Белорусский певец Никита Фоминых представил песню «Новогоднее счастье»
28 декабря 2024 13:37

Белорусский певец Никита Фоминых представил песню «Новогоднее счастье»

Проект, который стал путёвкой в жизнь. Кого считает творческими родителями Никита Фоминых?
18 июня 2024 19:40

Проект, который стал путёвкой в жизнь. Кого считает творческими родителями Никита Фоминых?

«Чтобы мои женщины были счастливы». Белорусский певец рассказал, какие сюрпризы делает близким
08 марта 2024 18:50

«Чтобы мои женщины были счастливы». Белорусский певец рассказал, какие сюрпризы делает близким

«Настроение что-то купить». Как музыка влияет на продажи?
28 декабря 2023 20:33

«Настроение что-то купить». Как музыка влияет на продажи?

Как игра на музыкальных инструментах помогает раннему развитию детей?
28 декабря 2023 20:31

Как игра на музыкальных инструментах помогает раннему развитию детей?

Здесь был и Николай II, и Кайзер Вильгельм II, эти здания сохранились. Певец Никита Фоминых – о своей малой родине
18 апреля 2018 09:16

Здесь был и Николай II, и Кайзер Вильгельм II, эти здания сохранились. Певец Никита Фоминых – о своей малой родине