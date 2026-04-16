Новости по тегу #Никита Фоминых

«Я пришел с большим творческим багажом. С большим количеством концертов, разных записей, песен много очень написано».
«Девушка-вампир, парень едет на встречу к девушке-вампиру, она его кусает, и он остается в метро».
Любовь к Беларуси – это наш национальный код. Красная нить, которая должна проходить через все творчество.
«Мне хотелось, чтобы в моем репертуаре появилась песня, которая побуждает к путешествиям, к лету».
Говорят, у каждого в Минске есть свое место силы. А у артистов – особенно!
«Мне хотелось передать позитив, передать ощущение счастья, чуда, и вот такая песня родилась».
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