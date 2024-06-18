Она отдала жизнь во имя Великой Победы! История подвигов Ольги Соломовой

Память живет, пока мы помним. За подвигом освобождения Беларуси стоят тысячи историй и судеб: советских солдат, партизан и подпольщиков. Наряду с мужскими именами защитников Родины немало и женских. Среди них – молодая учительница, партизанка и подпольщица Ольга Соломова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она сама вызвалась на фронт, смогла создать десятки антифашистских комитетов и даже диверсионные группы на оккупированных гродненских заводах. Сегодня в западном регионе страны именем Ольги Соломовой названы улицы в разных городах, ее имя также носит третья гродненская гимназия. Чтобы помнили – материал Галины Буро.

Девочка Оля родилась в мае 1920 года. Старшая дочь в многодетной семье, она с детства привыкла к труду, много и тяжело работала на полях, но при этом успевала учиться. Ей удалось окончить 5 классов. А в 1939 году, когда в Западной Беларуси стали открываться первые колхозы, а при них клубы и избы-читальни, Ольга создала в Лаше кружок художественной самодеятельности.

Организаторские способности девушки заметили и пригласили обучаться в Гродненское педагогическое училище. Через год – принятие в комсомол и пост депутата областного Совета депутатов трудящихся.

В характеристике от секретаря Гродненского райкома Коммунистической партии Беларуси значится:

«Ольга Соломова – это человек, пользующийся авторитетом среди крестьян и учащихся, принимающий активное участие в общественной жизни».

В 1943-м Ольгу Соломову утвердили секретарем Гродненского подпольного горкома комсомола. За ней были закреплены пять районов для оказания практической помощи подпольным райкомам. За два года конспиративной работы она создала десятки подпольных комсомольских групп, антифашистские комитеты, держала связь с партизанами, вела работу среди населения. Благодаря комсомолке жители регулярно получали сводки Совинформбюро. Ей даже удалось создать в Гродно диверсионные группы на табачной и фанерной фабриках, велосипедном и кожевенном заводах.

И вот суровая зима 1944 года. Ольга Соломова с группой партизан выходит на свое очередное, но, увы, роковое задание. В деревню Жорновка пришли ночью 2 февраля. Остановились в доме связного на отдых. Часть боевой группы отправилась дальше. А Ольга с соратником остались – планировали встретиться с молодежью. Однако гитлеровцы устроили засаду и окружили деревню.

Подпольщики отстреливались. Вражеские пули не давали им возможности добежать до леса. Два часа длился неравный бой. Товарищ был убит, а раненая Ольга решила, что живой не дастся. Последнюю пулю она пустила себе в сердце. Отважной комсомолке было всего 24 года.