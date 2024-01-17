Авдонин на выставке «Параллельные миры»: Беларусь смогла отойти от этой пропасти

Два пути и два выбора. Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фотовыставке благодаря контрастам можно проследить, какой путь прошли те, кто превратился из политических соперников власти до откровенных врагов народа и экстремистов. Истинное лицо так называемой демократии блекнет на фоне мира и созидания. Благодаря фотолетописи добра и зла можно еще раз осмыслить, от чего белорусов отвело руководство страны.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Беларусь смогла отойти от этой пропасти, отойти от пропасти разорения, экономического разорения, деградации культурного, научного. Молодежь у нас, это как раз на плакатах и отображено, видно, идет и в науку, и в экономику, идет и в общественные, партийные движения.