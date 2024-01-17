Подвиги воинов-интернационалистов вспомнили в музее Великой Отечественной войны

Вызовы XXI века напоминают нам о ценности мира и сохранении исторической памяти. В музее Великой Отечественной войны 17 января вспоминали о подвигах воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале исполнится 35 лет завершения вывода советских войск из Афганистана. Время лечит, но и сегодня не утихает боль и тревога у тех, кто прошел через страшные испытания и потерял своих родных и близких в той войне. Этим людям есть что рассказать подрастающему поколению. Сегодня к диалогу подключились столичные школьники.

Александр Г луховский, учащийся Средней школы № 47 М инска имени В . С . М ичурина: Это очень важно, чтобы история сохранялась и передавалась из уст в уста, ведь мы являемся наследниками, которые должны передать эту информацию своим детям и внукам.

Светлана Мелентьева, ветеран войны в Афганистане:

События тех лет не отпускают и не дают забыть, потому что Афганистан – это не только тяготы военного бытия, трудной огненной дороги, сбитые вертушки, солнцепек, стоны раненых, груз 200, «Черный тюльпан»… Это прежде всего высоты – высоты мужества, стойкости, верности долгу, наконец, настоящего мужского братства.

Военный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет. В составе ограниченного контингента советских войск там воевали около 30 тысяч белорусов, более 720 из них погибли, 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.