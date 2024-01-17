В Беларуси 70% детей с особенностями психофизического развития учатся наравне со сверстниками

Учеба без барьеров. Передовые подходы в инклюзивном образовании обсудили 17 января на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема актуальная – в Беларуси 181 тысяча особенных детей. 70 % из них учатся наравне со сверстниками, что помогает социализироваться и влиться в общество. И сегодня одна из важнейших задач – сделать так, чтобы каждый педагог знал, как включить ребенка с особенностями в образовательный процесс, как организовать его взаимодействие с одноклассниками, а иногда даже с родителями.

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ: Без подготовленных учителей-дефектологов, воспитателей учреждений дошкольного образования, учителей-предметников дети с особенностями психофизического развития, дети с особыми образовательными потребностями не смогут качественно пройти этап, который мы все проходим, и он называется образованием.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

28 лет опыта работы именно в получении инклюзивного образования – это когда дети с особенностями психофизического развития вместе с другими детьми находятся в детском саду, находятся в школе. Это воспитывает и подтягивает этих детей. И, самое главное, наши здоровые детки по-особенному относятся к ним, помогают им тоже освоить те или иные подходы. В том числе это развивает чувство дружбы, толерантности.

В Беларуси функционирует более 50 центров раннего вмешательства, где малыши с первых дней жизни получают квалифицированную помощь. К услугам детей с особенностями психофизического развития и 140 центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.