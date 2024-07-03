Процветания стране и благополучия её народу – зарубежные лидеры поздравили Беларусь с Днём Независимости
В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с Днем Независимости и 80-летием освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Судя по географии адресатов, праздник с нами сегодня разделяет весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искренние слова прозвучали от наших союзников и партнеров. Так Президент России Владимир Путин акцент сделал на историческую общность братских народов.
Владимир Путин, Президент России:
Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашим странами. Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам наших братских народов.
Наилучшие пожелания и искренние поздравления дружественному белорусскому народу адресовал Председатель КНР, пожелав Республике Беларусь могущества и процветания, а белорусскому народу – счастья и благополучия. Отдельно Си Цзиньпин обратился к нашему Президенту.
Си Цзиньпин, Председатель КНР:
Под Вашим сильным руководством Беларусь достигла долгосрочной социальной стабильности, устойчивого экономического развития и основательного прогресса в различных сферах государственного строительства. В прошлом году мы дважды встречались в Пекине и совместно выработали новый план развития китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с Вами прилагать усилия, чтобы и впредь направлять вперед непрерывное развитие китайско-белорусских отношений на высоком уровне.
Поздравления на адрес Дворца Независимости поступили от руководителей 30 стран, являющихся нашими партнерами по СНГ. Много в списке государств, представляющих дальнюю дугу: Индия, Вьетнам, Филиппины. Откликнулись наши друзья и с европейской части континента, в частности Президент Сербии.
Александр Вучич, Президент Сербии:
Для меня удовольствие по случаю Дня Независимости Республики Беларусь направить Вам от имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания процветания вашей стране и благополучия ее народу. Я убежден, что на основе традиционно дружественных отношений совместными усилиями мы продолжим развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, во благо наших братских народов. Я бы хотел, пользуясь случаем, выразить благодарность за принципиальную поддержку Республики Беларусь в сохранении территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия.
Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать в том числе и от авторитетных международных объединений. Самые искренние поздравления по случаю Дня Независимости адресовал генеральный секретарь ШОС.
Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:
С момента получения независимости Республика Беларусь прошла впечатляющий путь развития, демонстрируя устойчивый экономический рост, социальное благополучие и укрепление международных отношений. Беларусь всегда была надежным и активным участником международного сообщества, внося значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Мы высоко ценим Ваше стремление и готовность к плодотворному сотрудничеству и вкладу в общие цели и задачи нашей Организации. С нетерпением жду совместной работы с Республикой Беларусь уже в качестве государства – члена ШОС.