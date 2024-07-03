Добавляет стабильности – о главных задачах ВНС рассказал Андрей Лазуткин

Каковы сегодня позиции Беларуси на международной арене и внутри страны?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Лазуткин, политолог.
Юрий Царев, ведущий:
Всебелорусское народное собрание по сути дела реабилитировало старую форму демократии. Было ли это рискованным шагом, на ваш взгляд, делать в XXI веке – давать все на решение большинства?
Андрей Лазуткин, политолог:
VI собрание, которое проводилось после выборов, отличалось от VII, которое было последним. Потому что как раз таки там полномочия народа немножко у нас были сужены, и был введен пост председателя Всебелорусского собрания, который занял наш Президент. Так вот, речь о том, что мы не разделяем власть на какие-то две линии, наоборот, концентрируем сегодня. Если во время VI собрания надо было показать, наоборот, некую массовую поддержку больше, то сейчас надо все это упорядочить и поставить под единое управление. Поэтому если бы у нас было два неких разных центра – это бы уже говорило о ситуации такого двоевластия. Когда Президент занимает обе позиции – это добавляет определенной стабильности в текущем сложном моменте, который связан с военной обстановкой и другими вопросами.
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