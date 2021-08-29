Проблемы реституции. Что мешает вывезенным во время оккупации ценностям снова оказаться в Беларуси?
Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
В немецком плане расхищения культурного наследия были и археологические коллекции, собранные еще до войны. Их вывезли на территорию Восточной Пруссии и Баварии. В 1945-м они были освобождены американскими войсками, а ценности постепенно возвращались в Советский Союз. Сегодня стоит задача собрать их воедино.
Но историки отмечают: процесс возвращения окутан юридическими проблемами. Там, где работает законодательство другой страны, наши постулаты права не действуют.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
І тут выходзіць на першы план узаемадзеянне паміж краінамі, для таго каб на дадзеным этапе максімальна ўвесці ў навуковы ўжытак тыя каштоўнасці Рэспублікі Беларусі, якія знаходзяцца за межамі краіны. Сумеснае і сусветнае выкарыстанне такіх матэрыялаў праз стварэнне каталогаў. Праз публікацыю такіх матэрыялаў, праз стварэнне копій, магчыма, 3D-макетаў тых ці іншых прадметаў. І такая работа вядзецца.
Исследовательская работа по выявлению и фиксации раритетов продолжается. При Совете министров создана комиссия по вопросам реституции – орган, который координирует поисковую деятельность музеев, архивов и библиотек. Результаты есть.
Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
За перыяд 2019-2020 гадоў вернута больш за 54 кніжных выданняў, больш за 20 прадметаў выяўленчага мастацтва, каля 100 архіўных дакументаў. Асноўная праблема ў тым, што няма сёння нейкага адзінага органа, які б займаўся гэтай праблематыкай, звязанай з вяртаннем.
Генеральная прокуратура выступила с предложением расширить состав комиссии при Совмине. Включить в нее практиков: искусствоведов, историков, ученых. Возможно, этот шаг и перерастет в отдельный орган, занимающийся реституцией в полном объеме. Какими будут результаты, покажет время. Как показало сейчас: история не может быть переписана, ибо она помнит, в том числе и преступления.
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