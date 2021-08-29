Проблемы реституции. Что мешает вывезенным во время оккупации ценностям снова оказаться в Беларуси?

Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

В немецком плане расхищения культурного наследия были и археологические коллекции, собранные еще до войны. Их вывезли на территорию Восточной Пруссии и Баварии. В 1945-м они были освобождены американскими войсками, а ценности постепенно возвращались в Советский Союз. Сегодня стоит задача собрать их воедино.

Но историки отмечают: процесс возвращения окутан юридическими проблемами. Там, где работает законодательство другой страны, наши постулаты права не действуют.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

І тут выходзіць на першы план узаемадзеянне паміж краінамі, для таго каб на дадзеным этапе максімальна ўвесці ў навуковы ўжытак тыя каштоўнасці Рэспублікі Беларусі, якія знаходзяцца за межамі краіны. Сумеснае і сусветнае выкарыстанне такіх матэрыялаў праз стварэнне каталогаў. Праз публікацыю такіх матэрыялаў, праз стварэнне копій, магчыма, 3D-макетаў тых ці іншых прадметаў. І такая работа вядзецца.

Исследовательская работа по выявлению и фиксации раритетов продолжается. При Совете министров создана комиссия по вопросам реституции – орган, который координирует поисковую деятельность музеев, архивов и библиотек. Результаты есть.