«Документальных доказательств нет». Почему Слуцкие пояса так трудно вернуть на родину
Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
Еще одно здание, которое помнит период оккупации, это Картинная галерея БССР на улице Карла Маркса.
В начале 1941 года фонды галереи насчитывали уже 2 711 произведений. Однако такому богатому собранию в Минске была уготована трагическая судьба. На седьмой день войны в Минск вошли нацистские войска. Эвакуировать фонды галереи не удалось. После освобождения галерею возглавила Елена Аладова. Именно она совершила главное – провела опись утерянного. Документ сохранился до наших дней.
Изначально опись составлялась по памяти, после – на основе актов выдачи музеев Москвы и Ленинграда. В списке утерянного – картины, скульптуры, графика, мебель из Эрмитажа и такие дорогие для Беларуси Слуцкие пояса.
До войны в коллекции галереи их было 48, все исчезли. Сегодня остались их фотографии и описание, но попытки возвращения не увенчались успехом. По словам сотрудников музея, поиски усложняются тем, что не сохранилась инвентарная книга былой галереи, а это прямое доказательство принадлежности коллекций музею.
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
Доказательств, что это произведение находилось в нашей галерее (документальных доказательств), нет. Есть только печатные каталоги выставок, где возможны опечатки, ошибки. Поэтому возвращать очень трудно.
Читайте также:
Опись 1944 года и письмо. Что еще в папке, которую считают самой ценной в Национальном художественном музее?
«Речь идет о миллионных ценностях». Что нашел гауляйтер Кубе в оккупированном Минске?
«Начались споры между самими немцами». Кто и как грабил Минск во время оккупации