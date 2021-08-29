Новые факты геноцида. Как продвигается следствие по делу об истреблении белорусского народа
Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
Предварительное расследование уже установило виновных. В ходе работы учитывались результаты Нюрнбергского процесса. Однако расследование прокуратуры Беларуси спустя десятилетия вскрывает новые факты геноцида. В том числе выявлены новые места массовых захоронений. Докопаться до исторической правды в современных реалиях сложно, свидетелей не осталось. Однако есть воспоминания о войне, которая унесла миллионы жизней и национальное наследие.
Татьяна Иванова, заведующая отделом использования Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Например, в фондах Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника хранятся документы, которые они собирали при подготовке книги «Я з вогненнай вескі». Писатели ездили с экспедицией по Беларуси, объездили более 100 сожженных деревень и записывали воспоминания живых свидетелей преступлений фашистов.
Практически ежегодно в архив-музей литературы и искусства поступают новые документы, которые могут стать толчком для очередных поисков. В 2021 году весточка пришла из Германии. На бумагах история Белорусского государственного еврейского театра. Он был создан в 20-х годах в Минске. Во время военной эвакуации оказался в Новосибирске, где продолжил свою деятельность до 1949 года. В прибывшей коллекции – фотографии актеров, книга с режиссерскими пометками и подробные программы постановок.
Вадим Лакиза, директор института истории НАН Беларуси:
Все материалы, связанные со славянской проблематикой, очень важные в истории белорусской государственности. В таком виде – целые, они были до войны. А поступали обратно в таком иногда состоянии. И теперь ученые нашего института сидят – это кропотливая очень работа – и восстанавливают по крупицам облик сосуда. Это банцеровская культура.
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