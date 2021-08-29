Новые факты геноцида. Как продвигается следствие по делу об истреблении белорусского народа

Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Предварительное расследование уже установило виновных. В ходе работы учитывались результаты Нюрнбергского процесса. Однако расследование прокуратуры Беларуси спустя десятилетия вскрывает новые факты геноцида. В том числе выявлены новые места массовых захоронений. Докопаться до исторической правды в современных реалиях сложно, свидетелей не осталось. Однако есть воспоминания о войне, которая унесла миллионы жизней и национальное наследие.

Татьяна Иванова, заведующая отделом использования Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:

Например, в фондах Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника хранятся документы, которые они собирали при подготовке книги «Я з вогненнай вескі». Писатели ездили с экспедицией по Беларуси, объездили более 100 сожженных деревень и записывали воспоминания живых свидетелей преступлений фашистов.