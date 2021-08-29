Статут ВКЛ, рукописи Купалы и Богдановича. Чего ещё недосчитались библиотеки Беларуси после оккупации
Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
Рушились целые города, уничтожались десятки музеев, театров и другие культурные здания. Художественные, книжные, геральдические раритеты – все вывозилось на территорию Германии.
Вернуть свое, историческое, Беларусь решилась всерьез. За дело взялась Генеральная прокуратура Беларуси, точнее, завела уголовное дело по фактам совершения геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Уничтожение или кража культурного наследия занимает отдельный блок в расследовании.
Григорий Мишнев, заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:
Практически полностью была уничтожена система библиотек республики, библиотечный фонд которой в довоенное время насчитывал порядка 10 миллионов экземпляров. Среди них находились редкие и старопечатные издания. В частности только из фондов Государственной библиотеки имени Ленина, в 1941 году которая насчитывала порядка 2 миллионов экземпляров, более 1,5 миллиона предметов библиотечного фонда были утрачены. Среди них можно отметить и такие, как первое издание Литовского статута, рукописи белорусского народного поэта Янки Купалы, белорусского поэта Максима Богдановича.
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