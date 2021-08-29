Статут ВКЛ, рукописи Купалы и Богдановича. Чего ещё недосчитались библиотеки Беларуси после оккупации

Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Рушились целые города, уничтожались десятки музеев, театров и другие культурные здания. Художественные, книжные, геральдические раритеты – все вывозилось на территорию Германии.