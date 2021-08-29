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Опись 1944 года и письмо. Что ещё в папке, которую считают самой ценной в Национальном художественном музее?

29 августа 2021 16:32
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Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Опись 1944 года и письмо. Что ещё в папке, которую считают самой ценной в Национальном художественном музее?-1

После освобождения галерею возглавила Елена Аладова. Именно она совершила главное – провела опись утерянного. Документ сохранился до наших дней.

Московские музейщики её ненавидели, а художники – души не чаяли. Как Аладова добывала уникальные экспонаты

Опись 1944 года и письмо. Что ещё в папке, которую считают самой ценной в Национальном художественном музее?-4

Наталья Родионова, архивариус Национального художественного музея Беларуси:
Это, наверное, самая ценная папка, которая хранится в нашем архиве. В этой папке имеется информация из пяти дел. Сама опись, составленная в 1944 году, имеются страницы с письмом Аладовой об ущербе, причиненном фашистскими захватчиками (копия), акт о расхищении экспонатов. И последний самый акт – акт выдачи Государственным Русским музеем Государственной галерее графических работ.

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# Великая Отечественная война # общество # Елена Аладова # Юлия Стриго # Наталья Родионова # Фотофакт

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