Опись 1944 года и письмо. Что ещё в папке, которую считают самой ценной в Национальном художественном музее?

Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
После освобождения галерею возглавила Елена Аладова. Именно она совершила главное – провела опись утерянного. Документ сохранился до наших дней.
Московские музейщики её ненавидели, а художники – души не чаяли. Как Аладова добывала уникальные экспонаты
Наталья Родионова, архивариус Национального художественного музея Беларуси:
Это, наверное, самая ценная папка, которая хранится в нашем архиве. В этой папке имеется информация из пяти дел. Сама опись, составленная в 1944 году, имеются страницы с письмом Аладовой об ущербе, причиненном фашистскими захватчиками (копия), акт о расхищении экспонатов. И последний самый акт – акт выдачи Государственным Русским музеем Государственной галерее графических работ.
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