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«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода

20 мая 2021 14:01
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Новости Беларуси. Массовая вакцинация в Минской области в самом разгаре. Сейчас людей активно прививают в поликлиниках, больницах, на предприятия выезжают медицинские бригады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Желающих немало, поэтому ведется предварительная запись.

«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода-1

Наш корреспондент Ольга Власовец побывала в Жодино на БелАЗе и узнала, как на крупном предприятии проходит прививочная кампания.

«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода-4

Ольга Власовец, корреспондент:
Медики выезжают на предприятия с большими коллективами, поэтому сотрудники могут привиться, не отрываясь от производства. Так, например, на БелАЗе ежедневно прививают около 50 человек.

«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода-7

Александр Леонидович Разанский – начальник инструментального цеха и как руководитель служит примером для коллектива. Поэтому и прививается в первых рядах. Несмотря на плотный график, все-таки нашел возможность вакцинироваться.

«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода-10

Александр Разанский, начальник инструментального цеха БелАЗа:
Прививаться надо. В детстве от оспы прививались, прошли это, результат был положительный. Так что призываю всех прививаться.

«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода-13

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И желающих немало: в обеденное время в медпункте БелАЗа аншлаг. Подробнее в видеоматериале.

# Вакцинация # общество # Ольга Власовец # Артем Юрасов # Фотофакт

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