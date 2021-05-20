«Призываю всех». Как проходит вакцинация на БелАЗе и что говорят работники завода

Новости Беларуси. Массовая вакцинация в Минской области в самом разгаре. Сейчас людей активно прививают в поликлиниках, больницах, на предприятия выезжают медицинские бригады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих немало, поэтому ведется предварительная запись.

Наш корреспондент Ольга Власовец побывала в Жодино на БелАЗе и узнала, как на крупном предприятии проходит прививочная кампания.

Ольга Власовец, корреспондент:

Медики выезжают на предприятия с большими коллективами, поэтому сотрудники могут привиться, не отрываясь от производства. Так, например, на БелАЗе ежедневно прививают около 50 человек.

Александр Леонидович Разанский – начальник инструментального цеха и как руководитель служит примером для коллектива. Поэтому и прививается в первых рядах. Несмотря на плотный график, все-таки нашел возможность вакцинироваться.