«Последний звонок», выпускные вечера и экзамены. Как в Беларуси готовятся к завершению учебного года

Новости Беларуси. В Министерстве образования Беларуси рекомендуют провести последние звонки 29 мая, а выпускные экзамены с 1 по 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году в нашей стране обучается свыше 90 тысяч девятиклассников и больше 50 тысяч учащихся 11 классов. На экзаменах будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования.

Если в даты проведения испытаний кто-то из школьников будет болеть коронавирусом или являться контактом первого уровня, то от экзаменов его освободят. А вот выпускные вечера состоятся 10 июня.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси:

Министерством образования отработаны с Министерством здравоохранения позиции, касательно проведения выпускных экзаменов в условиях распространения инфекции COVID-19. Как и в прошлом учебном году, будет обеспечена термометрия на входе, будет обеспечена рассадка: расстояние между учащимися – 1,5-2 метра. Будет обеспечено использование сансредств при проведении выпускных экзаменов, ограничение доступа в учреждения образования посторонних лиц.

Лариса Емельянчик, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Мы рекомендуем выпускной вечер не проводить в крупных развлекательных комплексах, а вернуться к старым, традиционным школьным вечерам, когда мероприятие проводится или в школе, или на открытой площадке с вручением аттестатов. Эта форма неплохо себя зарекомендовала в минувшем году, когда выпускные вечера проводились в форме школьного капустника, различных праздничных мероприятий – «Кинолента школьных дней». Очень понравилось детям такое памятное действие, как закладка аллеи или капсулы.