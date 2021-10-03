Призваны нагнетать военную истерию? Вот что говорит украинский политолог об учениях НАТО в Украине

НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.

Александр Семченко, политолог (Украина):

Это все облекается в форму помощи Украине в войне против России – по-разному это называется – цифру называют в 300, 400, 500 инструкторов от США, Канады, Великобритании. Это те инструкторы, те страны, которые принимают наиболее активное, выраженное участие. Есть инструкторы других. Кроме того, пребывание войск НАТО еще имеет форму учений. Люди с оружием присутствуют на улицах городов, устраивают блокпосты на въезде в город. Тем самым не то что мешают жителям, хотя это тоже присутствует, но обозначают свое присутствие в принципе. Говорят: в Украине идет война, а люди не ощущают, что идет война, как бы это им внушить. Похоже, что эти учения на улицах городов, в предместьях городов призваны что ли нагнетать эту военную истерию. С этой задачей успешно справляются, были даже эпизоды, например, в Броварах, по-моему, на прошлой неделе были учения со стрельбой.