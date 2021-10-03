Вадим Боровик о военных НАТО в Украине: «Их не готовят песни петь под баян, их готовят убивать»

НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах.

Вадим Боровик, политолог:

Они сегодня у наших границ создают учебные лагеря, там готовят людей. Их не готовят песни петь под баян, их готовят убивать и готовят минно-подрывному делу. И разведывательной, диверсионной деятельности. Это конкретные специалисты, которые могут потом пересечь границу, и, знаете, как говорили в старых фильмах, пойдешь в деревню – отравишь колодцы. Вплоть до этого, понимаете? Они могут сегодня прийти на нашу территорию, где-то железнодорожные пути повредить, где-то что-то взорвать, кого-то ликвидировать. Мы должны это понимать как угрозу нашим национальным интересам.

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