«Украина становится самой большой базой США». Что говорит военный аналитик из России об учениях НАТО?

НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.
«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране, читайте здесь.
Прямо сейчас во Львовской области развернулись очередные учения проамериканского альянса. Они начались через неделю после крупномасштабных союзных тренировочных маневров «Запад-2021». Украинские генералы считают львовские сборы важным шагом к евроинтеграции, все еще надеясь «дошагать» до членства. А вот эксперты Беларуси и России уверены: это провокации Запада выходят на новый уровень.
Александр Тиханский, военный аналитик (Россия):
Украина становится самой большой базой США за пределами НАТО. Американские специалисты практически всю ядерную сферу взяли под контроль. Над нашими границами разворачивается современная военная инфраструктура, которая обеспечена в том числе и современным оружием. Украинцев, как и весь натовский мир, пугает одно – продолжение интеграции Союзного государства. В данном случае мы можем говорить о том, что в военной сфере идут очень положительные процессы. Мы предпринимаем действия какие? Усиливаем оборону.
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