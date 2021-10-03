Дзиодзина: «Теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьёзно?»

Алена Дзиодзина, психолог:

Сергей Беспалов. Администратор Telegram-канала, который искренне удивился, что его маленькая интернет-империя теперь считается экстремистской. Удивление? Серьезно? По своему содержанию его Telegram-детище мало чем отличается от других. Но оно в числе тех, которые уже год пытаются убеждать белорусов, что власть и защитники правопорядка якобы наши враги. Их риторика на подсознательном уровне насаждает страх перед тем, кто как будто бы непредсказуем и очень жесток. Ой ли?

Беспалов фантазирует о начале в Беларуси гражданской войны и винит в этом власть. Как бы не замечая, что истинным всадником войны пытается выступать он сам. Когда говорит о представителях власти так, словно каждый из них недостаточно человек. Именно он, Беспалов, и ему подобные целый год в Telegram-каналах, прибегая к фейкам, придумывая обидные прозвища, высмеивали и дискредитировали тех, на ком лежит стабильность и безопасность в нашей стране. Они пытались разобщить и столкнуть людей лбами по принципу свой и чужой. Год они убеждали нас, что враг уже у ворот и пришло время себя защищать. Они обрисовали этому мнимому врагу лицо и уже спровоцировали не одну смерть. И теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьезно? Можно сколько угодно философствовать, что адекватный человек не возьмет в руки оружие и контент Telegram-каналов – всего лишь триггер. Быть может, он никогда не причинил бы никому вред, если бы такие Беспаловы не объясняли ему целый год, что ненависть к другим людям – это нормально.