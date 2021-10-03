Прямой эфир

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность

03 октября 2021 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Администраторы Telegram-каналов стали основной медийной силой антибелорусского мятежа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они все предварительно сбежали за границу, сейчас находятся под плотной опекой спецслужб. Об одном из них расскажет Григорий Азаренок в своей авторской рубрике «Паноптикум».

Подробности смотрите в видеоматериале.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Когда профессор Франкенштейн создал своего гомункула, своего урода, он ужаснулся. Бездушное существо стало жить самостоятельной жизнью, стало кошмаром своего создателя. Но современные Франкенштейны делают из людей монстров осознанно. Так они превращают наш мир в паноптикум. С одним из его обитателей мы вас познакомим.

Сергей Беспалов. Самый, можно сказать, зашкварный барацьбит. Но нам как исследователям этот обитатель паноптикума интересен. Это чистый змагар. Без примесей, оттенков и разночтений. И путь его создания просто идеальная БЧБ-колея.

Шатание по митингам, Польша и программа Калиновского. Такому мозги промывать не надо. Там их нет. Затем – приобщение к ценностям Запада. Ненависть к России как смысл жизни. Это его альфа и омега, основа существования – война с «Рашкой», Майдан, восхищение бандеровцами, прославление полицаев. Лютая, бесовская злоба к православной церкви. А знаете, какая дата для него траурная? 22 сентября. Когда Еленой Мазаник был убит гауляйтер Кубе.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-4

И неважно, что сам гей Сережа был бы аккуратно сожжен в печи при таком гуманном гауляйтере. Главное же, что он с Советами воевал. Деградация дошла до полного маразма. Именно он – автор термина «элехтарат». То есть большинство нашего народа для таких, как он, – ватники, бюджетники, колорады. И их можно и нужно убивать. Вот что он написал о погибшем герое Дмитрии Федосюке.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-7

Утро начинается с хорошего мусора. А какой мусор хороший? Правильно, как на фото. Отдельно хочется поблагодарить Андрея Зельцера за храбрость.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-10

И вот такую картинку он поставил в своем канале. Подонок и убийца Зельцер с оружием и надпись. Вот до какой гнилости, мерзости, уродства, гадости может дойти существо, однажды примерившее на себе радужный и БЧБ-флаги. Посмотрите на его повадки, на его мимику, жесты. Перед вами человек, при жизни ставший червяком.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-13

Всем привет вы на канале […] вместе с Беспаловым Сергеем. Сегодня мы сравним две страны с жестким тоталитарным режимом. Поехали.

Превращение людей в червей – результат болезни. И тут слово Алене Дзиодзиной

Дзиодзина: «Теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьезно?». Читайте здесь.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-16

Сегодня день рождения самого светлого, самого солнечного нашего поэта. Сергея Есенина. Человека, для которого Родина – смысл жизни. В эпоху интернационального бешенства он писал открыто и просто – я люблю Родину. Я очень люблю Родину. Он лучше других понял суть Запада.

На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян. Вот она – мировая биржа!
Вот они – подлецы всех стран.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-19

Его ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность. Их главную жизненную ценность – унитаз.

Странный, и смешной вы народ.
Жили весь век свой нищими.
И строили храмы божии.
Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие.

Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность-22

Но мы не позволим превратить нашу Родину в отхожее место. Мы отвергаем чужой и хохочущий сброд. И как подходят его слова, от народного имени сказанные, к нашему Президенту.

Ты – свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...

И в душе каждого из нас должно жарко звучать: «Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Сергей Беспалов # Елена Мазаник # Вильгельм Кубе # Сергей Есенин # Алена Дзиодзина # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: «Теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьёзно?»
03 октября 2021 17:07

Дзиодзина: «Теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьёзно?»

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?
03 октября 2021 17:02

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?

Политолог о корреспонденте CNN: «Даже не могут по ходу интервью сориентироваться»
03 октября 2021 16:43

Политолог о корреспонденте CNN: «Даже не могут по ходу интервью сориентироваться»