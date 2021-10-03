Азарёнок: Есенина ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность

Новости Беларуси. Администраторы Telegram-каналов стали основной медийной силой антибелорусского мятежа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они все предварительно сбежали за границу, сейчас находятся под плотной опекой спецслужб. Об одном из них расскажет Григорий Азаренок в своей авторской рубрике «Паноптикум». Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда профессор Франкенштейн создал своего гомункула, своего урода, он ужаснулся. Бездушное существо стало жить самостоятельной жизнью, стало кошмаром своего создателя. Но современные Франкенштейны делают из людей монстров осознанно. Так они превращают наш мир в паноптикум. С одним из его обитателей мы вас познакомим. Сергей Беспалов. Самый, можно сказать, зашкварный барацьбит. Но нам как исследователям этот обитатель паноптикума интересен. Это чистый змагар. Без примесей, оттенков и разночтений. И путь его создания просто идеальная БЧБ-колея. Шатание по митингам, Польша и программа Калиновского. Такому мозги промывать не надо. Там их нет. Затем – приобщение к ценностям Запада. Ненависть к России как смысл жизни. Это его альфа и омега, основа существования – война с «Рашкой», Майдан, восхищение бандеровцами, прославление полицаев. Лютая, бесовская злоба к православной церкви. А знаете, какая дата для него траурная? 22 сентября. Когда Еленой Мазаник был убит гауляйтер Кубе.

И неважно, что сам гей Сережа был бы аккуратно сожжен в печи при таком гуманном гауляйтере. Главное же, что он с Советами воевал. Деградация дошла до полного маразма. Именно он – автор термина «элехтарат». То есть большинство нашего народа для таких, как он, – ватники, бюджетники, колорады. И их можно и нужно убивать. Вот что он написал о погибшем герое Дмитрии Федосюке.

Утро начинается с хорошего мусора. А какой мусор хороший? Правильно, как на фото. Отдельно хочется поблагодарить Андрея Зельцера за храбрость.

И вот такую картинку он поставил в своем канале. Подонок и убийца Зельцер с оружием и надпись. Вот до какой гнилости, мерзости, уродства, гадости может дойти существо, однажды примерившее на себе радужный и БЧБ-флаги. Посмотрите на его повадки, на его мимику, жесты. Перед вами человек, при жизни ставший червяком.

Всем привет вы на канале […] вместе с Беспаловым Сергеем. Сегодня мы сравним две страны с жестким тоталитарным режимом. Поехали. Превращение людей в червей – результат болезни. И тут слово Алене Дзиодзиной Дзиодзина: «Теперь Беспалов и компания падает в обморок от слова экстремизм? Серьезно?». Читайте здесь.

Сегодня день рождения самого светлого, самого солнечного нашего поэта. Сергея Есенина. Человека, для которого Родина – смысл жизни. В эпоху интернационального бешенства он писал открыто и просто – я люблю Родину. Я очень люблю Родину. Он лучше других понял суть Запада. На цилиндры, шапо и кепи

Дождик акций свистит и льет.

Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жулье.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян. Вот она – мировая биржа!

Вот они – подлецы всех стран.

Его ненавидели предшественники наших змагаров. Он всему народу показал их сущность. Их главную жизненную ценность – унитаз. Странный, и смешной вы народ.

Жили весь век свой нищими.

И строили храмы божии.

Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие.