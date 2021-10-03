«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране
НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.
Если здесь появятся военные базы НАТО, то, соответственно, реакция Российской Федерации будет ожидаема. Развернут вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения. Нам зачем это? И Зеленский будет выезжать и говорить: российская группировка в 80 километрах от украинской границы. Если такая цель, то не вопрос.
Если что-то развернут, Украины просто не станет. Вот и весь ответ. И чего без толку спорить? Хотели в Крым запустить американцев и НАТО, где теперь Крым?
Все проще. Если возле России на территории Украины появится что-нибудь натовское, что сильно сократит «время подлета», то в ответ будет не перемещение пехоты, как они себе воображают. Будет резкое изменение ландшафта в этом месте. Большая глубокая яма. Потом можно будет карпов разводить. Посмотрите, как Израиль реагирует на движения Ирана в Сирии. Ну, вот примерно так. Только плюхи будут покрупнее. Поэтому не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень.
Если в Украине появится хоть намек на базы, которые будут угрожать не только РФ, но и Беларуси, то произойдет следующее: 1. РФ и Беларусь введут против Украины полную экономическую и транзитную блокаду, а она получает 75 % топлива из РФ и РБ, завязана энергомостом и практически полностью зависит от газа. 2. РФ развяжет руки ЛДНР и начнет помогать более серьезным вооружением. 3. РФ уже официально и реально подведет войска к границам Украины как со своей территории, так и со стороны РБ. Таким образом, Украина окажется полностью отрезана с севера, юга (Крым) и востока. На полном иждивении Запада. Внимание – вопрос. [Зачем – прим. ред.] Западу сдалось такое счастье – кормить и снабжать нищую, неплатежеспособную страну, на которую наведены ракеты, [неизвестно – прим. ред.] с какой начинкой, с трех сторон, да еще с внутренним расколом?
Так на украинских форумах пользователи обсуждают возможность размещения баз НАТО у себя на родине. Справедливо, не правда ли? Военное присутствие американцев в Украине, кажется, не пугает только самих американцев. Ну, и официальные власти Украины, которые Евросоюз держит во френдзоне не первый год подряд.
Представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский фактически подтверждает: вслед за прибалтами Украина готова даже переписать Конституцию, разрешая НАТО строить военные базы в качестве союзников (подробности здесь).
Должно ли все это беспокоить Беларусь? Безусловно. Ведь это, по сути, усиление западного военного контингента в соседней для нас стране. Причем усиление с хитрецой: тайники и схроны оружия у белорусских границ, попытки провезти его на нашу территорию, а теперь еще и номинальные учебные центры. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на поведение южных соседей. И поручил уделить особое внимание участку границы с Украиной (подробнее здесь).
У союзной обороны Беларуси и России на этот счет ответ принципиальный – будем реагировать. А как иначе, если в погоне за теплым местом у крыла сверхдержавы Украина готова напрягаться и напрягать. Музыку там, по обыкновению, заказывает тот, кто платит. Только вот не все соседи готовы терпеть такой шум.
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