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«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране

03 октября 2021 17:53
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НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-1

Если здесь появятся военные базы НАТО, то, соответственно, реакция Российской Федерации будет ожидаема. Развернут вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения. Нам зачем это? И Зеленский будет выезжать и говорить: российская группировка в 80 километрах от украинской границы. Если такая цель, то не вопрос.

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-4

Если что-то развернут, Украины просто не станет. Вот и весь ответ. И чего без толку спорить? Хотели в Крым запустить американцев и НАТО, где теперь Крым?

Все проще. Если возле России на территории Украины появится что-нибудь натовское, что сильно сократит «время подлета», то в ответ будет не перемещение пехоты, как они себе воображают. Будет резкое изменение ландшафта в этом месте. Большая глубокая яма. Потом можно будет карпов разводить. Посмотрите, как Израиль реагирует на движения Ирана в Сирии. Ну, вот примерно так. Только плюхи будут покрупнее. Поэтому не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень.

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-7

Если в Украине появится хоть намек на базы, которые будут угрожать не только РФ, но и Беларуси, то произойдет следующее: 1. РФ и Беларусь введут против Украины полную экономическую и транзитную блокаду, а она получает 75 % топлива из РФ и РБ, завязана энергомостом и практически полностью зависит от газа. 2. РФ развяжет руки ЛДНР и начнет помогать более серьезным вооружением. 3. РФ уже официально и реально подведет войска к границам Украины как со своей территории, так и со стороны РБ. Таким образом, Украина окажется полностью отрезана с севера, юга (Крым) и востока. На полном иждивении Запада. Внимание – вопрос. [Зачем – прим. ред.] Западу сдалось такое счастье – кормить и снабжать нищую, неплатежеспособную страну, на которую наведены ракеты, [неизвестно – прим. ред.] с какой начинкой, с трех сторон, да еще с внутренним расколом?

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-10

Сволочи, войны хотят!

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-13

Украины не станет.

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-16

Так на украинских форумах пользователи обсуждают возможность размещения баз НАТО у себя на родине. Справедливо, не правда ли? Военное присутствие американцев в Украине, кажется, не пугает только самих американцев. Ну, и официальные власти Украины, которые Евросоюз держит во френдзоне не первый год подряд.

Представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский фактически подтверждает: вслед за прибалтами Украина готова даже переписать Конституцию, разрешая НАТО строить военные базы в качестве союзников (подробности здесь).

«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране-19

Должно ли все это беспокоить Беларусь? Безусловно. Ведь это, по сути, усиление западного военного контингента в соседней для нас стране. Причем усиление с хитрецой: тайники и схроны оружия у белорусских границ, попытки провезти его на нашу территорию, а теперь еще и номинальные учебные центры. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на поведение южных соседей. И поручил уделить особое внимание участку границы с Украиной (подробнее здесь).

У союзной обороны Беларуси и России на этот счет ответ принципиальный – будем реагировать. А как иначе, если в погоне за теплым местом у крыла сверхдержавы Украина готова напрягаться и напрягать. Музыку там, по обыкновению, заказывает тот, кто платит. Только вот не все соседи готовы терпеть такой шум.

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# НАТО # общество # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Федор Вениславский # Вадим Боровик # Александр Семченко # Александр Тиханский # Фотофакт

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