«Не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень». Собрали мнения украинцев о военных базах НАТО в стране

НАТО или нет? Этот вопрос быстро переходит в разряд риторических, только дело касается Украины. Южная соседка так рвется в Евросоюз, что, кажется, может перейти границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о белорусско-украинских рубежах. На неделе Александр Лукашенко отреагировал на американское базирование в Украине под видом учебных центров. Это не единственный повод обеспокоиться намерениями ведомых Западом соседей.

Если здесь появятся военные базы НАТО, то, соответственно, реакция Российской Федерации будет ожидаема. Развернут вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения. Нам зачем это? И Зеленский будет выезжать и говорить: российская группировка в 80 километрах от украинской границы. Если такая цель, то не вопрос.

Если что-то развернут, Украины просто не станет. Вот и весь ответ. И чего без толку спорить? Хотели в Крым запустить американцев и НАТО, где теперь Крым? Все проще. Если возле России на территории Украины появится что-нибудь натовское, что сильно сократит «время подлета», то в ответ будет не перемещение пехоты, как они себе воображают. Будет резкое изменение ландшафта в этом месте. Большая глубокая яма. Потом можно будет карпов разводить. Посмотрите, как Израиль реагирует на движения Ирана в Сирии. Ну, вот примерно так. Только плюхи будут покрупнее. Поэтому не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень.

Если в Украине появится хоть намек на базы, которые будут угрожать не только РФ, но и Беларуси, то произойдет следующее: 1. РФ и Беларусь введут против Украины полную экономическую и транзитную блокаду, а она получает 75 % топлива из РФ и РБ, завязана энергомостом и практически полностью зависит от газа. 2. РФ развяжет руки ЛДНР и начнет помогать более серьезным вооружением. 3. РФ уже официально и реально подведет войска к границам Украины как со своей территории, так и со стороны РБ. Таким образом, Украина окажется полностью отрезана с севера, юга (Крым) и востока. На полном иждивении Запада. Внимание – вопрос. [Зачем – прим. ред.] Западу сдалось такое счастье – кормить и снабжать нищую, неплатежеспособную страну, на которую наведены ракеты, [неизвестно – прим. ред.] с какой начинкой, с трех сторон, да еще с внутренним расколом?

Сволочи, войны хотят!

Украины не станет.