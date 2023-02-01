«Признать, что такая проблема есть». Как полюбить себя, рассказала психолог

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Про нелюбовь к себе со стороны женщины. Наталья, как изменить этот подход и все-таки делать шаги, чтобы ценить, любить себя?
Наталья Матвиенко, психолог:
Для начала решения любой проблемы – нужно признать, что такая проблема есть.
Ольга Шерснева:
Признали, дальше что делать?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Потом тебе понравится жить одной, и ты вообще не захочешь вступать ни в какие отношения.
Наталья Матвиенко:
Так бывает, но мы существа социальные, поэтому, как правило, это может быть период какой-то. Иногда нужно людям побыть одной или одному. Я даже иногда даю такие рекомендации: дистанцироваться, разъехаться, понять что, для чего. Например, вернуть мужчину – зачем, чтобы что? Задать себе в первую очередь этот вопрос. Что касается любви к себе – долгий такой очень путь, потому что, как правило, оно формируется в далеком детстве. С этим можно работать, главное – захотеть. Здесь первое, что надо делать – понять, чего, какой жизни я хочу для себя. Что такое любовь? Очень красивое слово. Что такое любовь конкретно для меня? Как я хочу ходить дома, что кушать, какие фильмы смотреть, от чего мне хорошо, от чего – плохо? Тогда первое – нужно избавиться от того, что плохо, увеличить то, что хорошо. Сюда хобби, все, что добавляет выработку гормонов счастья. Это все должно быть в какой-то концентрации очень плавной, чтобы мозг успевал к этому адаптироваться. Потому что действительно есть еще мозг, установки, нейронные связи, которые сложно рушатся и создаются новые.
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