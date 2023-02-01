«Признать, что такая проблема есть». Как полюбить себя, рассказала психолог

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Про нелюбовь к себе со стороны женщины. Наталья, как изменить этот подход и все-таки делать шаги, чтобы ценить, любить себя?

Наталья Матвиенко, психолог:

Для начала решения любой проблемы – нужно признать, что такая проблема есть. Ольга Шерснева:

Признали, дальше что делать? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Потом тебе понравится жить одной, и ты вообще не захочешь вступать ни в какие отношения.