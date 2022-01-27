«Приятно видеть всех вас здесь». Подводим итоги вручения госнаград во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу. Чем и кем может гордиться вся страна, расскажет Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Звезды театра и спортивного Олимпа, ученые и люди от земли, а еще медики и даже альпинисты. Этим утром во Дворец Независимости спешили лучшие в своем деле. Несмотря на долгие годы в профессии и абсолютно заслуженную оценку труда, церемония была волнительной для каждого. В ожидании торжественного момента – приятные беседы с коллегами о достижениях и (для большинства) первое знакомство с интерьерами Дворца. Экскурсия – ценный бонус, есть время насладиться работой белорусских строителей и мастеров ремесла, а еще подумать о своем профессиональном пути и загадать новые точки роста. Ведь такое спокойное буднее утро выдается далеко не всегда, но сегодня, 27 января, определенно есть повод поставить на паузу рабочие часы.

Что сказал Максим Недосеков на вручении президентских наград? Читайте здесь. Профессиональная амбициозность объединяет всех этих людей. Уже сейчас они достигли в своей работе значительных успехов. Кто-то в качестве педагога или артиста, кто-то – в науке или промышленности. Но, судя по всему, это далеко не предел. Именно за такую упорную работу на результат Александр Лукашенко признателен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно видеть всех вас здесь, особенно сегодня, в канун важного политического события – Послания белорусскому народу и парламенту. Вы представляете разные сферы жизнедеятельности, разные регионы нашей страны. Отрадно, что в этом зале есть и те, кто приехал из зарубежья. Сердцем эти люди – настоящие белорусы. Мы мирные, трудолюбивые люди, смотрим в будущее с оптимизмом, потому что точно знаем: все, что нам надо – в наших руках. Ваши достижения – ярчайшее тому доказательство. Практически за каждым стоит дружный трудовой коллектив, где, я убежден, подрастают новые профессионалы, которых в будущем мы непременно увидим, в том числе здесь.

Высоких наград и званий удостоены представители силового блока, аграрного дела и спортивные таланты. А еще люди благородной профессии вне времени и обстоятельств – медики. Виктор Кохнюк ровно 40 лет отдал изучению и лечению онкологических заболеваний. Но даже звание «Заслуженного врача» для него не повод уходить в тень практической медицины. «Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук». Что говорит Врач с 40-летним стажем лечения онкозаболеваний?

Такая преданность своему делу достойна восхищения. В этих рядах она скорее обязательное качество. Потому Президент говорит искреннее спасибо. Лукашенко: с такими врачами, которые отдают свои сердца и труд во имя выздоровления людей, нам ничего не страшно. Читайте здесь. Ордена Франциска Скорины из рук главы государства получили те самые белорусы сердцем. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны они отдали дань памяти героям абсолютно уникальным образом.

Лукашенко: «Рад, что имею возможность поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию знамени Победы на Эверест». Читайте здесь. Эверест стал вершиной бессмертной памяти наших народов, а теперь еще хранит и привезенную горсть земли с Кургана Славы. Непростое восхождение вспоминается участникам и сложностями пути, и конечно, чувством победы над собственными возможностями.

«Он находился между жизнью и смертью. Это как на войне». Как поднимали белорусский флаг на вершину Эвереста? Подробности здесь. Пройти вместе еще один, но уже всенародный путь на вершину – новая миссия альпинистов. Своей мечтой они поделились с Президентом.