Прямой эфир

Максим Недосеков на вручении президентских наград: «Пропустили тренировку, чтобы прийти на мероприятие, но это важнее»

27 января 2022 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.  

Чем и кем может гордиться вся страна, расскажет Ксения Худолей.  

Максим Недосеков на вручении президентских наград: «Пропустили тренировку, чтобы прийти на мероприятие, но это важнее»-1

Максим Недосеков, спортсмен-инструктор Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:  
Пропустили тренировку, чтобы прийти на мероприятие, но это важнее. Можно пропустить одну тренировку. Даже не то что пропустить, а перенести на вечер. Для меня это честь, что за мои заслуги сам Президент награждает. Обязательно надо что-то показывать, выше результат, чем есть. Уже 2,37 три раза я прыгнул в 2021 году. В 2022 году мне исполнилось 24 года, как писали большинство друзей, 24 – надо добавить один нолик, чтобы было 2,40.  

Лукашенко: с такими врачами, которые отдают свои сердца и труд во имя выздоровления людей, нам ничего не страшно. Читайте здесь.  

# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Максим Недосеков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»
27 января 2022 15:41

Александр Турчин о работе милиции Минской области: «Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи»

«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году
27 января 2022 15:21

«Отрадно, что каждый милиционер понимает». Казакевич рассказал, какие задачи стоят пред силовиками в 2022 году

«Накануне разговаривала с ней». Как друзья и родственники восприняли известие о смерти Смольской
27 января 2022 14:42

«Накануне разговаривала с ней». Как друзья и родственники восприняли известие о смерти Смольской