Максим Недосеков на вручении президентских наград: «Пропустили тренировку, чтобы прийти на мероприятие, но это важнее»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.

Максим Недосеков, спортсмен-инструктор Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Пропустили тренировку, чтобы прийти на мероприятие, но это важнее. Можно пропустить одну тренировку. Даже не то что пропустить, а перенести на вечер. Для меня это честь, что за мои заслуги сам Президент награждает. Обязательно надо что-то показывать, выше результат, чем есть. Уже 2,37 три раза я прыгнул в 2021 году. В 2022 году мне исполнилось 24 года, как писали большинство друзей, 24 – надо добавить один нолик, чтобы было 2,40.