Евгений Пустовой о чатах «97»: ещё ни один предатель не ушёл от ответственности. Учите историю

Новости Беларуси. Белорусские спецслужбы заблокировали десятки экстремистских чатов «97», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти платформы напоминали интернет-пособия по организации уличных беспорядков и хаоса. Участники чатов и Telegram-каналов отрыто обсуждали методы радикального противостояния, призывали к блокировке дорог и поджогам. В поле зрения силовиков попали более 30 тысяч нарушителей закона и спокойствия обычных белорусов. Подробности не виртуального террора у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Даже те, кто далек от метафизики, знаком с числом зверя. Теперь можно говорить о числе белорусского экстремизма – 97. Помните, с чем ассоциировали? Старательно вдалбливали белорусам про 97 адсоткаў БЧБ-змагарья. Говорю адсоткаў специально на польский манер. Чтобы подчеркнуть, откуда тянуло ветром мятежа. А потом, когда фейковые объемы мятежных голов приперли разумными доводами, они заверещали. Так мы же образно – 97. Теперь я могу точно назвать ваше «образно». 34 тысячи адептов мятежа. Именно столько было подписчиков у экстремистских чатов с географическим названием и числом 97. Это «Политика без галстуков и купюр». Начинаем. Это событие войдет в историю деятельности белорусских спецслужб. КГБ, ГУБОП и подразделения, которые я не называю, сработали филиграннее, даже чем их советские предшественники в борьбе с бандеровцами. Сразу и столько лиц причастных к экстремистским формированиям вряд ли где-то еще одномоментно выявляли. Ну понятно – это не все радикалы и тем более не террористы. Но… Помните, как Президент постоянно говорил – «пятая колонна». Оказалось, это не словесный штамп. Это не страшилки пропаганды. Это реальность. После мятежного августа прошло больше года. Мода на невероятность прошла, горячие головы остыли. Но знаете, этих людей, словно наркозависимых, подсадили на медийные инъекции фейками. И не отпускают. Постоянно элегантно, методично, профессионально подогревают специалисты спецслужб через свободные от совести и чувства родины псевдоСМИ и хайпанутых блогеров. Но кому еще не дошло с первого раза, дойти должно было после Казахстана. И белорусы, словно от грязи, стали отписываться от радикальных Telegram-каналов. Но не все.

Евгений Пустовой:

Мне почему-то кажется, вряд ли в чатах и каналах «97» остались скучающие без работы и важных занятий в жизни диванные воины или натхнённыя ідэямі філёлаги и фрылансеркі. То есть вряд ли там были любопытные, скорее реальные змагары немаленьких степеней посвящения. Понятно, большинство из них не готовы на селфи во время стрельбы в офицеров «Альфы». Я надеюсь, большинство из них не злорадствовали погибшим летчикам-героям. Но все они почему не отписались и не вышли из чатов, где обсуждали темные дела под видом светлых идей. Это как с армией Власова. Попал и все. Но с этой вполне реальной армии под виртуальной управляемостью даже бежать не надо было. Просто уйди и удали. Но не ушли, не удалили. Такая вот змагарская секта. Понятно, ими там умело управляли. Эго современного человека слишком высокомерно. Внуши ему, что именно он является обладателем какой-то важной информации либо обладает какими-то знаниями, и все. Он твой. Любую толпу способны завести несколько человек. Причем самую мирную толпу. Даже во всем белом и с цветочками. Это психология. Нужные крики – и все, толпа пошла на штурм. В интернете своя специфика. А если учесть, что эти люди уже и так были повязаны мятежной корпоративностью и отключены от области критического мышления. Современные Калиновские. И любой приказ. Ладно, грамотно поданное воззвание – и они уже радикалы и экстремисты. Технология же отработана. Как ОГБС или как «Народны Рух». Так и с этими чатами. Исполнители здесь, в Беларуси. А командный состав – у замежжы. На грантах и отдыхе.

Евгений Пустовой:

Вы думаете, это все хлусня. Да просто посмотрите на Протасевича. Даже его, штабного стратега сетевого мятежа, уже слили. Сколько он там раз переобулся, мне неинтересно. Но то, что каждый из них переобуется, как только попадет на территорию Беларуси, в этом я уверен. Мне жаль мятежных юнцов-романтиков из Солигорска, например, или Орши. Вы себя считали боевыми змагарами, а вас – лишь прислужниками западных интересов. Господа из Варшавы или Вашингтона относились как СС к белорусским коллаборантам. Силе для грязной работы. Короче, не те вы книги читали. Ляхор вам про философию рас не напишет. А европейские господа будут уверять вас в гене Калиновского, утаивая всю мерзкую кончину всех коллаборантов. И презрение истории армии Власова.

Евгений Пустовой:

И самое интересное, ваши руководители готовы переметнуться, переобуться, поменять политическую ориентацию, и не только политическую. Посмотрите на это фотографию – это один из тех, вернее, одна из тех, кто призывал вас воевать с режимом. Вы кому поверили?