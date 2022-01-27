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Лукашенко: «Рад, что имею возможность поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию знамени Победы на Эверест»

27 января 2022 16:19
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.  

Лукашенко: «Рад, что имею возможность поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию знамени Победы на Эверест»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Искренне рад, что имею возможность поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию знамени Победы на Эверест. Это глубоко символично: в тяжелейших условиях пронести у сердца на высочайшую вершину планеты самое дорогое и ценное. Эмоции, которые белорусы испытывали, глядя на эти полотнища, в полной мере сравнимы с чувством огромной гордости за страну в момент наших спортивных побед.  

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# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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