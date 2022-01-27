Лукашенко: с такими врачами, которые отдают свои сердца и труд во имя выздоровления людей, нам ничего не страшно

Новости Беларуси. Мирные и трудолюбивые белорусы с оптимизмом смотрят в будущее, потому что точно знают: все в их руках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград заслуженным белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости 27 января представители различных сфер: служащие нелегкому делу медики; аграрии, знающие, как, пользуясь богатствами белорусской земли, приумножать их и обеспечивать сытую жизнь; спортсмены, прославляющие нашу страну на международных аренах. Среди награжденных и люди в погонах, на ком ответственность за мир и безопасность. Каждый из тех, чей труд сегодня отмечен на самом высоком уровне, вносит большой личный вклад в настоящее и будущее Беларуси, формирует образ нашей родины таким, какой он есть сегодня. Нам есть чем и кем гордится, подчеркнет Президент, обращаясь к участникам церемонии. Символично, что награды Александр Лукашенко вручает накануне Послания народу и Национальному собранию. Оно состоится завтра, 28 января, а сегодня все внимание этим белорусам, лучшим в своем деле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом зале присутствуют люди, которые по велению души пошли в медицину. Сегодня белорусское здравоохранение не только держит вирусный удар, но и продолжает оказывать плановую помощь по всем направлениям (а вы, наверное, слышите, что в соседних и других странах при серьезном подъеме вирусных заболеваний сегодня плановая помощь отменяется аж на 3-4 недели). С такими врачами, которые сегодня отдают свои сердца и труд во имя выздоровления наших людей, нам ничего не страшно. Особое спасибо ученым, чьи разработки в различных сферах помогают внедрять новейшие технологии и успешно конкурировать на рынке; преподавателям, закладывающим благодатный фундамент знаний, на котором вырастут высококлассные специалисты. Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развитие культуры и искусства Беларуси, помогает нам не отрываться от родных корней, вносит поистине бесценный вклад в духовный код нашего народа. Слова признательности хочу адресовать белорусским аграриям, скромным и, как принято говорить, працавітым людям. Тем, кто своей работой кормит страну.