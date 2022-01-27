«Обсудим в нашей гостевой студии». Когда включать СТВ, чтобы посмотреть Послание Президента?
Новости Беларуси. Большая информационная команда СТВ задействована в освещении Послания Президента. Во Дворце Республики завтра, 28 января, будут работать сразу несколько съемочных групп. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений, сообщили в программе Новости 24 часа.
Более подробно готова рассказать Илона Волынец. Когда зрителям завтра включать СТВ?
Илона Волынец, СТВ:
Всем телезрителям скажу, включайте СТВ с самого утра, и вы не прогадаете. Во-первых, потому что само Послание Президента белорусскому народу и парламенту вы сможете посмотреть в прямом эфире СТВ. Во-вторых, главные тезисы выступления главы государства мы будем обсуждать здесь, во Дворце Республики. Здесь расположена наша гостевая студия. И на протяжении всего дня мы будем общаться с непосредственными участниками мероприятия, причем еще до начала Послания. Так что не пропустите в 10:30 выпуск новостей.
Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:
Выездная студия СТВ готова как всегда к прямым эфирам, это площадка не нова, мы тут не первый день и не последний. И наше все оборудование готово к прямым эфирам. Наши операторы, режиссеры, ассистенты режиссеров, звукорежиссеры, наши инженеры все подготовили для того, чтобы наши зрители увидели все в самом лучшем формате.
Илона Волынец:
Напомню, всего выступление главы государства заслушают 2 500 человек. Это депутаты, сенаторы, приглашенные гости из регионов, а также наши коллеги: журналисты и блогеры. Конечно, всем интересно, какие вопросы будут отражены в послании Президента. Ведь мы стоим на пороге референдума по внесению дополнений и изменений в Конституции. От этого зависит наше будущее, то, как мы будем жить в нашем общем доме. Всех нас волнует наше благосостояние, ну, и конечно, вопросы безопасности. Сами видите, что происходит у наших границ. Поэтому любопытно мнение главы государства, как наша страна дальше будет строить внешнюю и внутреннюю политику. Не буду забегать вперед. Завтра все увидим, услышим и, конечно, обсудим в нашей гостевой студии. На этом у меня все.