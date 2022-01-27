«Обсудим в нашей гостевой студии». Когда включать СТВ, чтобы посмотреть Послание Президента?

Новости Беларуси. Большая информационная команда СТВ задействована в освещении Послания Президента. Во Дворце Республики завтра, 28 января, будут работать сразу несколько съемочных групп. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений, сообщили в программе Новости 24 часа. Более подробно готова рассказать Илона Волынец. Когда зрителям завтра включать СТВ?

Илона Волынец, СТВ:

Всем телезрителям скажу, включайте СТВ с самого утра, и вы не прогадаете. Во-первых, потому что само Послание Президента белорусскому народу и парламенту вы сможете посмотреть в прямом эфире СТВ. Во-вторых, главные тезисы выступления главы государства мы будем обсуждать здесь, во Дворце Республики. Здесь расположена наша гостевая студия. И на протяжении всего дня мы будем общаться с непосредственными участниками мероприятия, причем еще до начала Послания. Так что не пропустите в 10:30 выпуск новостей.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:

Выездная студия СТВ готова как всегда к прямым эфирам, это площадка не нова, мы тут не первый день и не последний. И наше все оборудование готово к прямым эфирам. Наши операторы, режиссеры, ассистенты режиссеров, звукорежиссеры, наши инженеры все подготовили для того, чтобы наши зрители увидели все в самом лучшем формате.