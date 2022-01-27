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Белорусские альпинисты мечтают собрать все Вечные огни Беларуси. Зачем?

27 января 2022 17:04
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.  

Белорусские альпинисты мечтают собрать все Вечные огни Беларуси. Зачем?-1

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма:  
Мы, белорусские альпинисты, мечтаем, чтобы в очередной юбилей Победы собрать воедино все Вечные огни, которые горят в 112 городах нашего государства, объединить эти Вечные огни с памятными Вечными огнями России, Киргизии, Китая, который не менее нас пострадал в те страшные годы. И с этой душевной памятью, душевной болью поднять этот Вечный огонь на Эверест. Мы это сможем.  

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# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Александр Годлевский # Фотофакт

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