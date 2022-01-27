«Он находился между жизнью и смертью. Это как на войне». Как поднимали белорусский флаг на вершину Эвереста?

Новости Беларуси. Мирные и трудолюбивые белорусы с оптимизмом смотрят в будущее, потому что точно знают: все в их руках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград заслуженным белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости 27 января представители различных сфер: служащие нелегкому делу медики; аграрии, знающие, как, пользуясь богатствами белорусской земли, приумножать их и обеспечивать сытую жизнь; спортсмены, прославляющие нашу страну на международных аренах. Среди награжденных и люди в погонах, на ком ответственность за мир и безопасность. Каждый из тех, чей труд сегодня отмечен на самом высоком уровне, вносит большой личный вклад в настоящее и будущее Беларуси, формирует образ нашей родины таким, какой он есть сегодня.

Эдуард Кубатов, глава Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана:

У нас ситуация такая, что с нами в экспедиции шел очень сильный белорусский альпинист Вадим Фролов, но именно ситуация с ковидом привела к моменту, что на 6 400 метров он находился практически между жизнью и смертью. Это как на войне, представляете. Тогда он передает белорусский флаг и Знамя Победы в надежде на то, что мы сможем взойти, сможем поднять. Нам удалось. Я благодарен судьбе, что рядом был мой сильный напарник Георгий Шулепов и нам удалось поднять Знамя Победы. Георгий Шулепов поднял также знамя Беларуси. Это наша общая победа. В этом восхождении есть большая ценность, ценность настоящей дружбы, настоящей поддержки. Поэтому это для меня тоже очень символично. И я горжусь тем, что у меня есть такие друзья, друзья навек. Я думаю, что мы пройдем вместе эту замечательную жизнь.